快訊

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東零售台日永續交流 徐雪芳親赴青森見證弘前城「百年移城」盛事

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東零售集團副董事長徐雪芳（右）率團出訪日本青森，並拜訪平川市長工藤貴弘。圖／遠百提供
遠東零售集團副董事長徐雪芳（右）率團出訪日本青森，並拜訪平川市長工藤貴弘。圖／遠百提供

遠東百貨從2011年開始兩台花車銷售4,000顆弘前蘋果，一路到2026年目標銷售40萬顆蘋果、成長100倍，遠東零售集團展現民間外交與綠色實力。

遠東零售集團副董事長徐雪芳日前親自帶領副總經理陳佑任率團出訪日本青森縣，不僅深度拜會新上任的弘前市長谷川政人與平川市長工藤貴弘，傳遞台日共榮情誼，更受邀出席日本東北唯一現存天守閣、弘前城的移城大典。

同時，徐雪芳於弘前蘋果公園親手植下「世界一、北斗」等頂級蘋果樹種，以「綠色甜蜜外交」為11月即將在台盛大登場的「青森弘前文化物展嘉年華」揭開序幕，這次遠東百貨更要發揮集團大綜效，聯合city’super與愛買量販店，挑戰弘前蘋果在台銷售超過40萬顆、業績翻倍成長的歷史新高紀錄。

做為台日產經與文化交流的推手，遠東零售集團此行受邀出席具有400年歷史、弘前城天守閣歸位的盛事 。這項歷時十年的石垣修復工程進入最終歷史性時刻， 由上千名國內外賓客齊心拉繩移動重達400噸的天守閣 。

此行另一大產經亮點，為徐雪芳親自拜會新上任的弘前市長與平川市長，除了代表遠東零售集團致上祝賀，更當面遞交邀請函，親自邀請兩位新任市長於今年11月率團來台，參加遠東百貨年度盛事「青森弘前文化物展嘉年華」。

為了落實環境永續（ESG）與綠色外交，徐雪芳特別受邀至知名景點「弘前蘋果公園」進行植樹儀式，親手種下象徵台日繁榮與豐收的頂級蘋果品種「世界一」與「北斗」。這株果樹不只種下了綠色希望，也是徐雪芳做為台日兩地最佳「綠色甜蜜外交大使」的象徵。

遠東零售集團副董事長徐雪芳（前排左二）出訪日本青森，受邀出席日本東北唯一現存天守閣、弘前城的移城大典。圖／遠百提供
遠東零售集團副董事長徐雪芳（前排左二）出訪日本青森，受邀出席日本東北唯一現存天守閣、弘前城的移城大典。圖／遠百提供

青森 台日 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

蘋果新品一波波 帶旺台鏈！鴻海、廣達、仁寶有望受惠

助我資通訊產業搶攻綠色商機 環境部與日本簽署環保標章互承認協議

遠百周年慶拚126億元年增3.5% 三大店今年有望創新高

相關新聞

超商新美味！7-ELEVEN攜日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理

秋分過後時序入秋，濃郁系食飲逐漸更替上場，7-ELEVEN看準消費者對於日本商品的喜好，在初秋之際攜手日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理，更限定販售日本正夯伴手禮UHA味覺糖軟糖，讓重度日本愛好者可以到7-ELEVEN就近補貨。此外，7-ELEVEN同步推出與人氣餐飲品牌「老四川巴蜀麻辣燙」獨家合作鮮食，嗜辣暖胃的饕客們不可錯過。

遠東零售台日永續交流 徐雪芳親赴青森見證弘前城「百年移城」盛事

遠東百貨從2011年開始兩台花車銷售4,000顆弘前蘋果，一路到2026年目標銷售40萬顆蘋果、成長100倍，遠東零售集團展現民間外交與綠色實力。

看好股市、外銷亮眼助攻買氣 遠百全台周年慶搶攻126億業績

百貨周年慶旺季即將到來，遠百表示，看好化妝品、家電，以及蘋果新機效應帶動，加上股市、外銷整體表現亮眼來看，今年消費市場與買氣應該不錯，今年周年慶檔期業績目標挑戰126億元，較去年成長3.5%。

De Beers把河流戴上身！Vibrations高級珠寶挑戰蛋面切割鑽石

水流可以如何化為珠寶？De Beers London全新Vibrations高級珠寶系列，將創作視線從鑽石本身延伸至孕育鑽石的大地，以「內陸之水」為靈感，捕捉河流、瀑布、冰晶與濕地在流動與凝結之間的不同姿態，將水塑造地貌、生養萬物的自然力量，轉化為鑽石珠寶的流動線條。

達科塔強生辣腿秀包！ Valentino經典鉚釘包加入蝴蝶、比例修長再進化

范倫鐵諾（Valentino）Garavani經典Rockstud Spike包款迎來新面貌。最初於2016-17秋冬系列亮相的Rockstud Spike，隨創意總監Alessandro Michele推出2026-27秋冬Interferenze系列，以全新比例、典藏圖案與詩意裝飾迎來全新篇章，讓標誌性的鉚釘包從俐落率性的經典輪廓，延伸出更具藝術感的當代表情。

「全家」Famiport×億電通舊機鑑價換現金 月月抽iPhone 18 Pro Max

iPhone 18新機上市掀起換機潮，全家便利商店FamiPort提供多元舊機免運費回收管道，仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，即日起至2027年3月2日更祭出月月抽最新iPhone 18 Pro Max，共計將送出5台；已無使用需求的廢手機，也可至全台4,500間「全家」櫃檯便利回收。此外，新機若同步汰換犀牛盾舊手機殼，也可透過「全家」FamiPort免運回收，還可獲得價值500元的犀牛盾「循環啟動券」，從舊機換現金、廢手機回收到舊殼循環，一次解決換機後的3C斷捨離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。