遠東零售台日永續交流 徐雪芳親赴青森見證弘前城「百年移城」盛事

遠東百貨從2011年開始兩台花車銷售4,000顆弘前蘋果，一路到2026年目標銷售40萬顆蘋果、成長100倍，遠東零售集團展現民間外交與綠色實力。

遠東零售集團副董事長徐雪芳日前親自帶領副總經理陳佑任率團出訪日本青森縣，不僅深度拜會新上任的弘前市長谷川政人與平川市長工藤貴弘，傳遞台日共榮情誼，更受邀出席日本東北唯一現存天守閣、弘前城的移城大典。

同時，徐雪芳於弘前蘋果公園親手植下「世界一、北斗」等頂級蘋果樹種，以「綠色甜蜜外交」為11月即將在台盛大登場的「青森弘前文化物展嘉年華」揭開序幕，這次遠東百貨更要發揮集團大綜效，聯合city’super與愛買量販店，挑戰弘前蘋果在台銷售超過40萬顆、業績翻倍成長的歷史新高紀錄。

做為台日產經與文化交流的推手，遠東零售集團此行受邀出席具有400年歷史、弘前城天守閣歸位的盛事 。這項歷時十年的石垣修復工程進入最終歷史性時刻， 由上千名國內外賓客齊心拉繩移動重達400噸的天守閣 。

此行另一大產經亮點，為徐雪芳親自拜會新上任的弘前市長與平川市長，除了代表遠東零售集團致上祝賀，更當面遞交邀請函，親自邀請兩位新任市長於今年11月率團來台，參加遠東百貨年度盛事「青森弘前文化物展嘉年華」。

為了落實環境永續（ESG）與綠色外交，徐雪芳特別受邀至知名景點「弘前蘋果公園」進行植樹儀式，親手種下象徵台日繁榮與豐收的頂級蘋果品種「世界一」與「北斗」。這株果樹不只種下了綠色希望，也是徐雪芳做為台日兩地最佳「綠色甜蜜外交大使」的象徵。