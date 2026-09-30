看好股市、外銷亮眼助攻買氣 遠百全台周年慶搶攻126億業績

百貨周年慶旺季即將到來，遠百表示，看好化妝品、家電，以及蘋果新機效應帶動，加上股市、外銷整體表現亮眼來看，今年消費市場與買氣應該不錯，今年周年慶檔期業績目標挑戰126億元，較去年成長3.5%。

台中大遠百周年慶已經率先開跑，但去年受到新光三越台中店因意外停業影響，業績基期墊高，因此目前僅持平，全年業績預估微幅衰退。遠百指出，板橋大遠百仍是業績成長指標，加上竹北、高雄、A13等表現較好的店，都是預期會成長的店。至於整體百貨下半年買氣或是周年慶好不好做？遠百認為，股市如果不要有太大浮動、維持現狀，應該可以樂觀預估。

繼台中大遠百周年慶開打後，遠百下一波周年慶將由遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百於10月15日至11月1日接棒開跑。板橋大遠百認為，化妝品業種在周年慶為全年最划算，加上秋冬保養品單價高，看好化妝品在周年慶表現，加上板橋大遠百美妝櫃完整，又有許多櫃業績排全台前三名，今年再加碼化妝品特惠組數，推出6千多組特惠組。另外，iPhone Duo摺疊機10月上市，新機效益帶動，加上3C業態引進無人機、Insta360、10月還有vivo新機上市，預期都將帶動業績買氣。

時尚輕奢品牌持續受到MZ世代歡迎，板橋大遠百四大輕奢品牌Coach、Longchamp、Tory Burch 、Michael Kors聚齊，加上秋冬新包齊出，都是推升買氣助力。流行服飾部分，韓系時尚持續受歡迎，板橋大遠百既有韓系時尚品牌囊括MATIN KIM、Mark Gonzales、 Marithé + François Girbaud、Covernat、wacky willy、KODAK等，周年慶再引進aeae於10月21日至11月9日期間限定快閃。

遠百周年慶回饋陣容：化妝品、內睡衣雙重優惠，單筆滿2,000元送200元，單筆滿10,000元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元，累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆滿1萬元送1,000元；指定大家電單筆滿1萬元送1,000元；

保健器材單筆滿5,000元送500元。

信用卡加碼回饋，攜手10大銀行推出信用卡加碼優惠，全館單筆消費滿6,000元分6期送200元，滿1萬元分6期送400元。數位3C更祭出專屬回饋，包含Apple等指定商品，10大指定銀行單筆滿1萬元分6期送500元，鎖定年度換機、升級科技生活的消費需求。HAPPY GO卡友「點點成金」紅利回饋，扣200點贈100元紅利券一張、扣500點贈250元紅利券一張，依此類推。

遠百周年慶還可再抽最夯iPhone Duo，遠百APP金級會員活動期間於家用家電部門單筆消費每滿2,000元，即可獲得電子抽獎券一張，有機會抽中iPhone Duo等共計42項人氣好禮。

【遠百周年慶檔期】

台中大遠百：已開跑

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月15日（四）～11月1日（日）

遠百桃園、遠百花蓮10月22日（四）～11月8日（日）

遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月29日（四）～11月15日（日）

遠百竹北、遠百板橋中山11月12日（四）～11月29日（日）

板橋大遠百化妝品陣容完整、業績亮眼，周年慶看好美妝業種買氣，特別加碼追高特惠組數。記者江佩君／攝影

Longchamp Le Smart手提包，推薦價45,000元。圖／遠百提供

板橋大遠百（10/15-10/18首四日限定）蘭蔻小黑瓶發燒組價值12,000元，推薦價4,185元。圖／遠百提供

Michael Kors Bryant橄欖綠色肩背提包，推薦價14,300元。圖／遠百提供

資生堂國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元，推薦價2,520元。圖／遠百提供

iPhone Duo十月新機上市，預期帶動3C業種買氣。圖／遠百提供