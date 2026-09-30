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De Beers把河流戴上身！Vibrations高級珠寶挑戰蛋面切割鑽石

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers全新Vibrations系列Shimmer鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Shimmer鑽石項鍊。圖／De Beers提供

水流可以如何化為珠寶？De Beers London全新Vibrations高級珠寶系列，將創作視線從鑽石本身延伸至孕育鑽石的大地，以「內陸之水」為靈感，捕捉河流、瀑布、冰晶與濕地在流動與凝結之間的不同姿態，將水塑造地貌、生養萬物的自然力量，轉化為鑽石珠寶的流動線條。

繼2026年1月以納米比亞魚河峽谷為靈感推出Echo套組後，Vibrations第二篇章再推出三大套組，分別取材自南非圖蓋拉瀑布、加拿大埃爾斯米爾島，以及波札那奧卡萬戈三角洲，透過鑽石切割、鉸接結構與可轉換設計，呈現水的不同面貌。系列同時選用來自鑽石原產地的珍稀美鑽，其中包括罕見粉紅鑽與藍鑽，呼應品牌與鑽石源頭之間的深厚連結。

以南非圖蓋拉瀑布為靈感的Cascade套組，將瀑布自逾980公尺高的玄武岩峭壁傾瀉而下美景化為珠寶上的層疊輪廓與旋繞鑽石線條。作品首次將藍色玉髓引入De Beers London高級珠寶創作，半透明的水藍色調與鑽石交織，營造水霧瀰漫的視覺效果。

Shimmer套組則將視線帶往加拿大埃爾斯米爾島，以北極霜花與極地晨昏折射出的粉色霞光為題。七件作品以蕾絲般的白鑽圖案描繪冰晶紋理，並選用四顆珍罕粉紅鑽，其中包括一顆2.07克拉、產自博茨瓦納的濃彩粉鑽，以及一顆0.81克拉濃彩粉紫鑽，讓冰雪意象多了一抹柔和色彩。

另一焦點Undulation套組則致敬波札那奧卡萬戈三角洲。六件珠寶以流暢鉸接結構描繪河流穿梭濕地的軌跡，並鑲嵌罕見天然綠鑽原石。De Beers更首次在高級珠寶中運用蛋面切割鑽石，歷經五年研發，以平滑弧面取代傳統刻面，讓鑽石呈現深邃溫潤的光暈。由於蛋面切割無法透過刻面掩飾內含物，對原石品質與淨度要求極高，僅少於0.5%的鑽石符合條件。

De Beers全新Vibrations系列Cascade鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Cascade鑽石項鍊。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列Echo可轉換式鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Echo可轉換式鑽石項鍊。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列Cascade鑽石耳環。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Cascade鑽石耳環。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列Undulation可轉換式鑽石耳環。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Undulation可轉換式鑽石耳環。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列製作工藝。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列製作工藝。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列Undulation Toi et Moi鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Undulation Toi et Moi鑽石戒指。圖／De Beers提供

De Beers全新Vibrations系列Shimmer鑽石項鍊製作工藝。圖／De Beers提供
De Beers全新Vibrations系列Shimmer鑽石項鍊製作工藝。圖／De Beers提供

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