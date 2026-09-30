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達科塔強生辣腿秀包！ Valentino經典鉚釘包加入蝴蝶、比例修長再進化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino代言人達科塔強生演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino代言人達科塔強生演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）Garavani經典Rockstud Spike包款迎來新面貌。最初於2016-17秋冬系列亮相的Rockstud Spike，隨創意總監Alessandro Michele推出2026-27秋冬Interferenze系列，以全新比例、典藏圖案與詩意裝飾迎來全新篇章，讓標誌性的鉚釘包從俐落率性的經典輪廓，延伸出更具藝術感的當代表情。

此次Rockstud Spike在比例上有所改變，採用更修長的橫向包身，在保留品牌招牌鉑金色鉚釘、菱格絎縫、可調節鍊帶與旋轉扣鎖等元素之餘，呈現較為洗鍊的視覺效果，搭配可拆式鍊帶與手柄，能以肩背、斜背或手提等方式使用，兼具裝飾性與實用性。包款更採用柔軟山羊皮、麂皮與Nappa小羊皮製作，從黑色、暖灰等中性色，延伸至焦橘、赭黃等季節色調；鉑金飾面鉚釘則由工匠逐一手工鑲嵌，延續Rockstud系列強烈的辨識度。

品牌代言人達科塔強生 (Dakota Johnson)、與莎露彩查金哈 (Freen Sarocha)愛用的黑色Nappa小羊皮款，更精心將品牌典藏圖案融入菱格絎縫之中。包面以九圓點圖騰壓紋為基礎，再點綴彩色花卉與蝴蝶刺繡，讓原本帶有建築感的幾何結構多了一層柔和氣息。蝴蝶也是Michele創作中反覆出現的視覺符號，在此被賦予蛻變、輕盈與自由表達的意象。

另一款則以光澤感珍稀皮革呈現，從Valentino典藏的Harlequin菱格紋汲取靈感，以不同色調的菱形皮革裁片拼接，並透過鋸齒縫線逐一組合，形成具有律動感的幾何表面。兩款設計一柔一剛，在Rockstud Spike原有的鉚釘個性之外，加入Michele擅長的典藏符號與裝飾語彙。

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，91,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，91,000元。圖／范倫鐵諾提供

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供

Valentino代言人莎露彩查金哈演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino代言人莎露彩查金哈演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供

美國女星莉莉萊茵哈特演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供
美國女星莉莉萊茵哈特演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供

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