達科塔強生辣腿秀包！ Valentino經典鉚釘包加入蝴蝶、比例修長再進化

范倫鐵諾（Valentino）Garavani經典Rockstud Spike包款迎來新面貌。最初於2016-17秋冬系列亮相的Rockstud Spike，隨創意總監Alessandro Michele推出2026-27秋冬Interferenze系列，以全新比例、典藏圖案與詩意裝飾迎來全新篇章，讓標誌性的鉚釘包從俐落率性的經典輪廓，延伸出更具藝術感的當代表情。

此次Rockstud Spike在比例上有所改變，採用更修長的橫向包身，在保留品牌招牌鉑金色鉚釘、菱格絎縫、可調節鍊帶與旋轉扣鎖等元素之餘，呈現較為洗鍊的視覺效果，搭配可拆式鍊帶與手柄，能以肩背、斜背或手提等方式使用，兼具裝飾性與實用性。包款更採用柔軟山羊皮、麂皮與Nappa小羊皮製作，從黑色、暖灰等中性色，延伸至焦橘、赭黃等季節色調；鉑金飾面鉚釘則由工匠逐一手工鑲嵌，延續Rockstud系列強烈的辨識度。

品牌代言人達科塔強生 (Dakota Johnson)、與莎露彩查金哈 (Freen Sarocha)愛用的黑色Nappa小羊皮款，更精心將品牌典藏圖案融入菱格絎縫之中。包面以九圓點圖騰壓紋為基礎，再點綴彩色花卉與蝴蝶刺繡，讓原本帶有建築感的幾何結構多了一層柔和氣息。蝴蝶也是Michele創作中反覆出現的視覺符號，在此被賦予蛻變、輕盈與自由表達的意象。

另一款則以光澤感珍稀皮革呈現，從Valentino典藏的Harlequin菱格紋汲取靈感，以不同色調的菱形皮革裁片拼接，並透過鋸齒縫線逐一組合，形成具有律動感的幾何表面。兩款設計一柔一剛，在Rockstud Spike原有的鉚釘個性之外，加入Michele擅長的典藏符號與裝飾語彙。

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，91,000元。圖／范倫鐵諾提供

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供

Valentino代言人莎露彩查金哈演繹Valentino Garavani Rockstud Spike包。圖／范倫鐵諾提供

Valentino Garavani Rockstud Spike中型肩背包，99,500元。圖／范倫鐵諾提供