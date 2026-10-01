OK超商換新Logo只是開始！三商家購砸4.5億元改造門市 美廉社與OK如何重新分工？

【撰文＝王福闓】

1.25億元收購OK超商！三商家購取得的不只是370家門市

2026年1月23日，三商家購宣布以新台幣1.25億元現金，向豐群投資控股及來來百貨收購來來超商100%普通股股份，以及經營所需的相關智慧財產權。完成交割後，來來超商更名為富達零售，OKmart正式納入三商家購集團，富達零售也成為集團旗下負責零售通路的子公司。

三商家購自2026年3月27日起將富達零售營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於3月底達1,219家。從交易本身來看，1.25億元落在公司委任會計師依收益法及可類比公司法評估的100%股權價值區間（1.046億元至1.5023億元）內。

這筆交易並非單純以價格購入數百家門市，而是取得一家公司所承載的品牌、營運體系、加盟關係、通路資源與智慧財產權。

三商家購完成對OK超商母公司來來超商的收購後，重新定義OK超商在集團中的角色。這不只是「多買幾百家店」的通路擴張，而是集團的品牌再造與布局。原本被市場稱為「超商老四」的OK超商，可能轉向承擔更貼近生活場景的角色，協助集團深入社區。

截至2026年，台灣四大便利商店品牌的門市規模仍存在明顯差距。全家便利商店截至7月底為4,513家；萊爾富公開表示目前門市數已突破1,800家，並以2026年達到2,000家為目標；OK目前約370家門市，另有OKmini等智慧零售布局。相較之下，7-ELEVEN的實體門市規模則遠高於其他業者。

7-ELEVEN、全家、萊爾富與OK超商的門市，均有相當比例採加盟模式。加盟店的店面租賃、裝潢、人事與日常營運風險，並不完全由總部直接承擔；總部真正掌握的是品牌、商品供應、資訊系統、物流體系、加盟制度與營運管理。

從店數來看，OK難以用傳統規模戰追趕兩大龍頭。因此，這次併購真正取得的，不只是品牌與通路資產，也包括背後的加盟與營運系統，以及三商家購原本較不熟悉的便利商店業態，以及其背後的加盟、即時消費與便利服務體系。

OK過去也累積了一些智慧零售，與微型零售的實務經驗，例如OKmini智慧販賣機曾發展不同溫層商品配置與多元支付應用。這些既有經驗未來能否被三商家購進一步整合到社區、商辦或住宅等場域，仍值得觀察。

從物流、採購到商品互通！三商家購推動集團後端整合

三商家購在2026年9月22日進一步通過公司分割案，將美廉社、心樸市集、美廉便利架及Go美廉等零售通路品牌相關資產、負債及營業，以分割方式移轉至100%持股子公司富達零售。分割基準日暫定為2027年1月1日，分割營業價值約2.5億元，三商家購將換取富達零售新發行普通股2,500萬股。

完成相關程序後，三商家購將轉型為投資控股公司，並規劃更名為「眾聯投資控股」，股票代號維持2945，相關議案預計於2026年11月18日股東臨時會討論。目前此轉型與更名尚屬規劃階段，尚未完成。 這個組織調整並非單純的公司改名，而是三商家購開始把不同事業拆成更清楚的功能。

未來富達零售負責零售通路，購達行銷負責物流相關業務，並朝第三方物流等方向發展；三友藥妝負責藥妝通路，寵物好事則持續發展寵物市場；母公司則規劃轉向集團資源整體規劃，及智慧零售投資布局。三商家購目前已公開表示，未來將透過策略投資或合資方式納入策略合作夥伴。

對OK超商而言，真正的整合已經從後端開始。物流已先整合，商品也開始互通；美廉社的自有品牌陸續進入OK，咖啡豆採購已經整合，採購上也開始看到效益。目前雙方仍有部分資訊系統與會員機制尚待整合，三商家購正推動後端系統整合，相關效益預計隨整合進程逐步顯現。

三商家購已推動商品與服務互導，將美廉社的自辦進口商品與自有品牌逐步導入OK。例如熱銷啤酒先進到OK販售，後續再依商圈需求擴大品項；美廉社自有品牌也從7月中起陸續導入，採購整合已開始看到效益。

OK換新Logo只是第一步！投入4.5億元改造200多家門市

2026年9月，OK超商部分門市開始出現新的品牌形象，板橋大仁店率先換上藍白色系的新店裝與幾何圖像Logo，成為目前公開報導的首家新形象店。換Logo只是品牌再造最容易被看見的方式，真正的品牌再造，是消費者走進去之後，感覺到什麼不同。

新Logo在網路上引發討論，有人形容像魚，說中間的像刨冰，也有人聯想到日本LAWSON。目前公開資訊顯示，此次OK新店型不只是換招牌，而是同步調整店內動線、設備與商品結構，包括增加家庭用品、冷藏商品、進口零食與乾貨等，整體品項組合開始往社區型零售方向靠近。

三商家購對OK的公開說法，是希望讓OK定位在美廉社與傳統便利商店之間，走出不同於傳統超商的路線。三商家購目前規劃投入約4.5億元的改造資本支出，主要鎖定200多家開放型OK門市，目標在2027年第2季前完成主要改造，第3季重新啟動展店。

從品牌再造的角度，我會把這類改造拆成三個階段：首先是軟體更新，包括商品結構、會員制度、促銷機制、數位工具與服務模式；其次是空間整合，包括店招、貨架高度、冷藏與冷凍設備、商品動線與店內視覺；第三則是消費者印象重建。

過去消費者想到OK超商，很容易只聯想到傳統便利商店。未來若往「便利超市」方向發展，消費者必須逐漸形成新的認知：這裡不只是可以買飲料、咖啡、便當，也可以買到真正的日常生活用品。

美廉社與OK如何分工？雙品牌布局重新設計社區零售與加盟模式

OK併入之後，另一個觀察重點是「雙品牌加盟」。如果未來同一個集團可以同時提供，美廉社與OK兩種不同的通路模式，加盟主就不一定只能在「做超市」或「做超商」之間二選一，而可以依照商圈、店面條件與個人經營能力選擇不同品牌。這對加盟主而言，可能形成新的選擇機會。

三商家購目前逐漸形成的雙品牌分工，美廉社更聚焦住宅社區與日常採購，OK則強化出門、途中及即時消費需求。公司在併購後推動的策略，也包括智慧零售擴大應用、商品與服務互導、破圈展店及營業模式調整。真正值得觀察的，是如何在超商的便利性與超市的商品深度之間，找到新的平衡點。

例如小家庭或單身消費者，下班回家前可能想買牛奶、冷凍食品、清潔用品與零食；若傳統超商品項太少，超市又需繞路，那麼一間距離近、品項更完整的小型便利零售店，就可能滿足新的需求。這正是OK最值得測試的消費場景。

集團也透露，未來可能依商圈調整品牌，舉例指出基隆是OK長期經營的優勢區域，中部、南投也有部分門市表現不錯，未來這些區域可能繼續用OK展店。如果兩個品牌可以在同一個生活圈裡形成互補，而非互相侵蝕，這起併購才真正有機會創造新的價值。

OK加盟主接下來真正會觀察的是：原有的供貨價格、商品毛利與物流條件，是否因集團整合而改善。三商家購目前的加盟策略，是從加盟成本與分潤制度著手。若三商家購能透過採購規模、物流整合、商品導入、資訊系統與促銷機制，讓加盟主實際看到營收與毛利改善，那麼加盟主對併購的信心才可能真正建立。

再來則是，便利商店的加盟主面對的問題，不只是加盟金，而是投入之後能否長期經營。對便利商店而言，人力成本持續上升，如何在服務品質與營運成本之間取得平衡，會是加盟制度的重要課題。

超商不只增加商品就能變超市！從萊爾富與日本LAWSON看業態轉型

至於競爭者萊爾富，近年策略偏向強化超商本業，包括咖啡、鮮食、果昔、會員經營與差異化商品，嘗試建立不同於其他便利商店的消費理由。我過去用「品牌再造十字架」分析零售品牌時，特別強調商品差異化的重要性。品牌要重新被消費者看見，必須找到一個能夠被消費者記住的理由。

從國外案例借鏡，日本LAWSON在2026年推出新的「L Mini Mart」迷你超市業態，首店為東京都小平市的小平仲町店，2026年5月28日開幕，店鋪面積249平方公尺，賣場面積189.1平方公尺，營業時間為7時至23時。LAWSON官方將它定位為，首都圈型迷你超市的新業態實證實驗，同時不提供需人工處理的代收服務，以降低營運複雜度。

店內納入生鮮、精肉、日配品、冷凍食品、熟食、調味料、飲料、零食與日用品，並以EDLP（Everyday Low Price，每日低價）策略建立日常商品較為穩定、可負擔的價格認知，降低消費者對促銷的依賴。

營運上，L Mini Mart刻意簡化服務，採用可支援自助結帳的系統，將資源集中在主要消費時段，同時不提供需人工處理的代收服務，以降低營運複雜度。這個案例對OK新店型的啟示是：便利超市真正的關鍵，不是商品變多，而是商品變多後還能否有效控制成本，並且提供更滿足消費者需求的產品與服務

從傳統超商走向便利超市！OK能否創造消費者專程造訪的理由？

三商家購併購OK超商，本質上是通路角色分工的重新定義。美廉社可負責日常採購的深度，OK則承擔即時消費、途中消費與便利服務的廣度。兩個品牌若能在同一生活圈形成互補，才有機會創造新的價值。

品牌再造是否成功，指標之一在於消費者是否開始出現新的念頭：「我想要特別來OK」。當這種認知形成時，OK超商才真正從傳統便利商店，轉向新型社區零售角色。這也是我認為2026年三商家購併購OK超商後，最值得觀察的地方。

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《從「超商老四」到新店型實驗：三商家購併購OK超商後的品牌再造》】

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審稿編輯：林玉婷