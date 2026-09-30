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「全家」Famiport×億電通舊機鑑價換現金 月月抽iPhone 18 Pro Max

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店串聯犀牛盾推動「RHINOLOOP®循環進化行動」，不限型號、年份與款式的犀牛盾手機殼皆可透過「全家」Famiport回收。圖／全家便利商店提供
全家便利商店串聯犀牛盾推動「RHINOLOOP®循環進化行動」，不限型號、年份與款式的犀牛盾手機殼皆可透過「全家」Famiport回收。圖／全家便利商店提供

iPhone 18新機上市掀起換機潮，全家便利商店FamiPort提供多元舊機免運費回收管道，仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，即日起至2027年3月2日更祭出月月抽最新iPhone 18 Pro Max，共計將送出5台；已無使用需求的廢手機，也可至全台4,500間「全家」櫃檯便利回收。此外，新機若同步汰換犀牛盾舊手機殼，也可透過「全家」FamiPort免運回收，還可獲得價值500元的犀牛盾「循環啟動券」，從舊機換現金、廢手機回收到舊殼循環，一次解決換機後的3C斷捨離。

「全家」FamiPort攜手億電通自即日起至2027年3月2日推出「舊機換現金，月月抽新機」活動，民眾可至億電通官網完成線上估價並取得寄件編號，再透過「全家」FamiPort機台免運寄出舊機，不限品牌、機型，完成回收除了可將舊機換現金，還可獲得100元「全家」紅利金及Let’s Café經典美式（中杯）一杯，並獲得最新iPhone 18 Pro Max 256GB抽獎資格，活動期間每月抽出1台、共計將送出5台；完成回收的手機越多，抽獎機會也越多。

若舊手機已無使用價值，「全家」全台店舖櫃檯皆提供廢手機、電池、筆電、平板、行動電源等多元廢3C回收服務，回收還可折抵購物金，其中廢智慧型手機每支可折抵購物12元。自2009年推動廢3C回收以來，已累計回收近58萬支廢手機，足見「全家」4,500店便利回收網絡，有效降低民眾參與門檻、提高回收意願。

此外，「全家」串聯犀牛盾（RHINOSHIELD）推動「RHINOLOOP®循環進化行動」，不限型號、年份與款式的犀牛盾手機殼皆可透過「全家」FamiPort回收，民眾只要加入犀牛盾官網會員並至「循環折價券兌換頁面」啟動舊殼回收，即可透過「全家」FamiPort機台免運寄件，舊殼便利回收再享犀牛盾折價券500元好康。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

全家便利商店全台店舖櫃檯皆提供廢手機、電池、筆電、平板、行動電源等多元廢3C回收服務，回收還可折抵購物金，其中廢智慧型手機每支可折抵購物12元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全台店舖櫃檯皆提供廢手機、電池、筆電、平板、行動電源等多元廢3C回收服務，回收還可折抵購物金，其中廢智慧型手機每支可折抵購物12元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店Famiport提供多元舊機回收管道，仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，即日起至2027年3月2日更祭出月月抽最新iPhone 18 Pro Max好康，共計將送出5台。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Famiport提供多元舊機回收管道，仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，即日起至2027年3月2日更祭出月月抽最新iPhone 18 Pro Max好康，共計將送出5台。圖／全家便利商店提供

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