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913茶王加干邑！天仁聯名馬爹利推大人系特調 全台76間門市開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間購買任一款「法式酒香酩茶系列」，還可獲得限量「馬爹利×天仁釀茶所專屬飲料提帶」，數量有限、送完為止。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間購買任一款「法式酒香酩茶系列」，還可獲得限量「馬爹利×天仁釀茶所專屬飲料提帶」，數量有限、送完為止。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國干邑品牌馬爹利（Martell）攜手深耕台灣茶飲文化逾70年的天仁釀茶所，10月1日至11月30日推出期間限定限量「法式酒香酩茶系列」，選用雙方代表性飲品與酒款跨界搭配，將馬爹利藍淬燕、馬爹利VSOP加入香橙綠茶、913茶王系列，推出4款限定調飲，讓熟悉的手搖茶多了一層大人系風味。

此次聯名鎖定天仁釀茶所人氣茶飲，包括香橙綠茶、913茶王醇蜜、913茶王奶茶及913茶王珍珠奶茶，再分別搭配馬爹利藍淬燕與馬爹利VSOP。飲品皆以大杯冰飲呈現，消費者可先品嘗原茶，再於冰塊融化前加入隨附的馬爹利迷你酒，調製屬於自己的微醺茶飲。

其中，「馬爹利藍淬燕×香橙綠茶」售價149元，建議少冰半糖，加入40ml藍淬燕，以果香、柑橘調與綠茶清香交織出清爽風味；「馬爹利藍淬燕×913茶王醇蜜」同樣售價149元，建議少冰正常甜，茶王醇厚茶香搭配蜂蜜甜潤，再疊加40ml藍淬燕，呈現較為溫潤的風味層次。

喜歡奶茶的人則可選擇「馬爹利VSOP×913茶王奶茶」，售價139元，建議少冰半糖，加入30ml VSOP，讓VSOP的木質與花果香氣融入烘焙茶香及奶香；「馬爹利VSOP×913茶王珍珠奶茶」售價149元，在奶茶基礎上加入珍珠，透過Q彈口感與醇厚酒香，呈現不同於一般手搖飲的風味組合。

除了限定茶飲，活動期間購買任一款「法式酒香酩茶系列」，還可獲得限量「馬爹利×天仁釀茶所專屬飲料提帶」，數量有限、送完為止。4款聯名飲品於天仁釀茶所全台76間門市販售，僅限實體門市，第三方外送平台及「你訂」不適用，亦不得與其他優惠合併使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「馬爹利藍淬燕×香橙綠茶」以果香、柑橘調與綠茶清香交織出清爽風味。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利藍淬燕×香橙綠茶」以果香、柑橘調與綠茶清香交織出清爽風味。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此次聯名飲品皆以大杯冰飲呈現，消費者可先品嘗原茶，再於冰塊融化前加入隨附的馬爹利迷你酒，調製屬於自己的微醺茶飲。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
此次聯名飲品皆以大杯冰飲呈現，消費者可先品嘗原茶，再於冰塊融化前加入隨附的馬爹利迷你酒，調製屬於自己的微醺茶飲。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「馬爹利藍淬燕×913茶王醇蜜」醇厚茶香搭配蜂蜜甜潤，再疊加酒香，呈現較為溫潤的風味層次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利藍淬燕×913茶王醇蜜」醇厚茶香搭配蜂蜜甜潤，再疊加酒香，呈現較為溫潤的風味層次。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「馬爹利VSOP×913茶王珍珠奶茶」透過珍珠Q彈口感與醇厚酒香，呈現不同於一般手搖飲的風味組合。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「馬爹利VSOP×913茶王珍珠奶茶」透過珍珠Q彈口感與醇厚酒香，呈現不同於一般手搖飲的風味組合。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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