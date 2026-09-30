《KPop獵魔女團》Derpy吉祥物變身一卡通 15.5公分超巨大比娃包還搶鏡

《KPop獵魔女團》角色周邊再添新收藏！一卡通公司繼推出角色陣營「盲包一卡通」系列後，這次鎖定電影中人氣角色、串聯男女主角互動的藍色老虎「Derpy」，推出「KPop獵魔女團《Derpy》絨毛造型一卡通」，將療癒萌樣與日常實用性一次結合，即日起於指定通路開放預購。

電影中，Derpy以龐大身形與銳利尖牙登場，初次亮相有點駭人，但沒想到實際卻有著堅持「扶正花盆、垃圾桶」的反差萌，成為電影中的搶鏡角色之一。Derpy除了外型討喜，在韓國傳統文化中，老虎也具有驅邪避凶、迎福納吉的象徵意涵。朝鮮時期民間流行的「鵲虎圖」，便以老虎、喜鵲與松樹為主要元素，寄託避凶消災、迎來好運的祝福。

此次推出的絨毛造型一卡通，高約15.5公分，採毛茸茸的柔軟材質打造，腳底加入可愛肉墊細節，晶片感應位置則設於Derpy腳部，兼具收藏與實用功能。商品搭載「一卡通PLUS晶片」，可搭配一卡通iPASS MONEY APP的票卡感應機功能，進行票卡加值、餘額查詢及交易紀錄查看，讓可愛周邊也能融入日常生活。

「KPop獵魔女團《Derpy》絨毛造型一卡通」售價899元，即日起於一卡通票卡商店、7-ELEVEN OPENPOINT開放預購。另有HUNTR/X成員VIP通行證造型一卡通將於10月14日上市，於一卡通網路商店及7-ELEVEN、全家、萊爾富實體通路販售。

KPop獵魔女團《Derpy》絨毛造型一卡通於一卡通票卡商店、OPENPOINT App開賣。圖／一卡通提供