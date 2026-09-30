女性成員再+1！Serenay Sarıkaya成RICHARD MILLE品牌好友

瑞士頂級製表品牌RICHARD MILLE正式宣布，邀請土耳其知名女演員Serenay Sarıkaya成為最新的品牌摯友。這次合作除了是娛樂產業與奢華精品的跨界話題之舉，也再次宣示了品牌對獨立風格與當代女性力量的追求。

雖然手表常被視為較為陽剛風格的藏品，然而RICHARD MILLE的任何一位女性好友都有著巾幗不讓鬚眉的成就，包含高爾夫名將Jessica Korda、Nelly Korda，以至賽車手或各產業傑出女性，RICHARD MILLE的品牌好友們皆在極限環境中體現了優雅；她們同時也代表了強大、自律、不拘泥傳統的自信，並在各自領域展現典範般的表現，將女性柔情與剛毅完美融合。

身為土耳其影壇代表人物，Serenay Sarıkaya 15歲便投入演藝生涯，歷年來已5度勇奪金蝴蝶獎（Golden Butterfly Awards），更曾獲選時尚雜誌《GQ》的年度風格人物與ELLE的年度風格女性；她不僅在影視與劇場展現深厚實力，更主張尊重起源卻不受傳統束縛，展現精緻、大膽且不斷演進的當代女性樣貌。

在成為RICHARD MILLE品牌好友後，最新發表的形象中她則戴上了RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表、並登上遊艇一展海上的愜意悠閒。RM 037腕表的動力源自品牌花費五年時間研發的CRMA1機芯，五級鈦合金底板的剛性象徵配戴者的堅毅，而K金自動盤則是美德、風采與優雅的展現。手表面盤並具有RICHARD MILLE經典的大日期顯示，四點鐘方位並提供了功能選擇器。表款是複雜機械工藝與雪花鑲嵌的二合為一，也像當代女性在專業、個人生活的自由切換，優雅、無時無刻。

Serenay Sarıkaya在最新形象視覺中戴上一款RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表，閃耀、自信、獨立。圖／RICHARD MILLE提供

表殼的側邊並以雪花式鑲嵌錯落交織以鑽石火花。圖／RICHARD MILLE提供

土耳其知名女演員Serenay Sarıkaya甫成為RICHARD MILLE最新品牌摯友。圖／RICHARD MILLE提供

CRMA1機芯是以鈦合金為主機板並搭配K金自動盤，是RICHARD MILLE耗時多年研發的自製機芯。圖／RICHARD MILLE提供