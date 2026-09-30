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女性成員再+1！Serenay Sarıkaya成RICHARD MILLE品牌好友

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不僅戲劇領域成就斐然，Serenay Sarıkaya同時多次登上男性與女性生活風格雜誌。圖／RICHARD MILLE提供
不僅戲劇領域成就斐然，Serenay Sarıkaya同時多次登上男性與女性生活風格雜誌。圖／RICHARD MILLE提供

瑞士頂級製表品牌RICHARD MILLE正式宣布，邀請土耳其知名女演員Serenay Sarıkaya成為最新的品牌摯友。這次合作除了是娛樂產業與奢華精品的跨界話題之舉，也再次宣示了品牌對獨立風格與當代女性力量的追求。

雖然手表常被視為較為陽剛風格的藏品，然而RICHARD MILLE的任何一位女性好友都有著巾幗不讓鬚眉的成就，包含高爾夫名將Jessica Korda、Nelly Korda，以至賽車手或各產業傑出女性，RICHARD MILLE的品牌好友們皆在極限環境中體現了優雅；她們同時也代表了強大、自律、不拘泥傳統的自信，並在各自領域展現典範般的表現，將女性柔情與剛毅完美融合。

身為土耳其影壇代表人物，Serenay Sarıkaya 15歲便投入演藝生涯，歷年來已5度勇奪金蝴蝶獎（Golden Butterfly Awards），更曾獲選時尚雜誌《GQ》的年度風格人物與ELLE的年度風格女性；她不僅在影視與劇場展現深厚實力，更主張尊重起源卻不受傳統束縛，展現精緻、大膽且不斷演進的當代女性樣貌。

在成為RICHARD MILLE品牌好友後，最新發表的形象中她則戴上了RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表、並登上遊艇一展海上的愜意悠閒。RM 037腕表的動力源自品牌花費五年時間研發的CRMA1機芯，五級鈦合金底板的剛性象徵配戴者的堅毅，而K金自動盤則是美德、風采與優雅的展現。手表面盤並具有RICHARD MILLE經典的大日期顯示，四點鐘方位並提供了功能選擇器。表款是複雜機械工藝與雪花鑲嵌的二合為一，也像當代女性在專業、個人生活的自由切換，優雅、無時無刻。

Serenay Sarıkaya在最新形象視覺中戴上一款RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表，閃耀、自信、獨立。圖／RICHARD MILLE提供
Serenay Sarıkaya在最新形象視覺中戴上一款RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表，閃耀、自信、獨立。圖／RICHARD MILLE提供

表殼的側邊並以雪花式鑲嵌錯落交織以鑽石火花。圖／RICHARD MILLE提供
表殼的側邊並以雪花式鑲嵌錯落交織以鑽石火花。圖／RICHARD MILLE提供

土耳其知名女演員Serenay Sarıkaya甫成為RICHARD MILLE最新品牌摯友。圖／RICHARD MILLE提供
土耳其知名女演員Serenay Sarıkaya甫成為RICHARD MILLE最新品牌摯友。圖／RICHARD MILLE提供

CRMA1機芯是以鈦合金為主機板並搭配K金自動盤，是RICHARD MILLE耗時多年研發的自製機芯。圖／RICHARD MILLE提供
CRMA1機芯是以鈦合金為主機板並搭配K金自動盤，是RICHARD MILLE耗時多年研發的自製機芯。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽自動上鍊腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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