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中市12飯店推國旅補助接力延續活動 住宿可抽iPhone 18 Pro

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影

台中市觀光旅館公會有鑑於國旅補助11月30日前即將結束，因為感覺補助確實有效，因此12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動，同時還攜手台中市好禮協會，加碼更多優惠好康，希望更多旅客來台中旅遊。

抽獎活動採全數位登錄，旅客入住後掃描各會員飯店櫃台的活動QR Code，填寫相關資料並上傳入住憑證或發票，即可完成登錄。預計於2027年2月3日公開抽獎，以實體號碼球抽出中獎序號，全程同步直播，並邀請見證律師協助核對名冊及中獎資格。觀光旅遊局副局長蔡宗昇、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖今都參加記者會。

公會理事長姜文偉說，國旅補助對飯店的確有幫助，要謝謝中央和地方的大力協助。而延續活動會到明年的1月31日的農曆年前，因為那時是淡季，因此希望能藉由延續活動來吸引遊客，讓有些人假還沒有放完的，趕快放一放，首選台中來旅遊，因為還可以抽大獎。

他說，他們不只祭出價值6萬8千元的總統套房住宿券，還有iPhone 18 Pro 256GB、萬元台中好禮等獎項，希望接住國旅補助帶來的人潮，讓政策效益持續轉化為秋冬旅遊動能。

公會的12家會員飯店這次全數響應此活動，包括有李方艾美酒店、台中日光溫泉會館、台中福華大飯店、全國大飯店、台中長榮桂冠酒店、震大金鬱金香酒店、台中港酒店、裕元花園酒店、台中日月千禧酒店、清新溫泉飯店、台中金典酒店及台中大毅老爺行旅。

它們涵蓋市區商務、休閒度假、溫泉及海線港灣等不同旅遊型態。過去各自經營不同客群，此次則透過公會整合資源共同響應，希望將國旅補助所創造的旅遊需求向後延伸，持續為台中秋冬平日旅遊市場加溫。

台中好禮協會理事長王曉薇也表示，20多家會員也都參與贊助了此活動，希望讓食宿遊購行都串聯在一起，且歡迎大家把台中的伴手禮帶回家。

台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影

台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅館公會12家會員飯店今共同推出「讓旅程延續，讓美好在台中發生」的接力延續活動。記者黃寅／攝影

台中 飯店 國旅補助

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