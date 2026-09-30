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肉次方×哥吉拉聯名了！霸氣聯名餐點上桌　哥吉拉盤子、變色杯帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
參與抽獎活動，有機會獲得「哥吉拉圓形牛排瓷盤」。記者陳睿中／攝影
參與抽獎活動，有機會獲得「哥吉拉圓形牛排瓷盤」。記者陳睿中／攝影

隨著電影新作《哥吉拉-0.0》即將上映，王品集團旗下燒肉品牌「肉次方」與哥吉拉跨界聯動，自10月1日起推出「哥吉拉之肉戰爭霸」活動，打造「哥吉拉主題專屬肉車」與主題裝飾，還有「哥吉拉背鰭造型鹽塊」、「哥吉拉腳掌煙燻醬盤」、「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」等主題餐點，另外並有「哥吉拉變色杯」、「哥吉拉圓形牛排瓷盤」等週邊，等著粉絲帶回家。

本次聯名活動中，以肉次方「進擊の肉」套餐的現切牛排為發想，打造「哥吉拉限定現切原塊肉車」，由專人將專屬餐車與原塊牛肉推至桌邊現切，同時也以哥吉拉背鰭造型為靈感，將佐料打造為「哥吉拉背鰭造型鹽塊」，另外還有「哥吉拉腳掌煙燻醬盤」，將腳掌造型的醬料熱融後搭配肉品品嚐，更添濃香滋味。

除了「進擊の肉」套餐聯名，肉次方也以哥吉拉造型為設計元素，推出3款黑色系限定餐點。「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」，復刻哥吉拉霸氣外觀，以全黑堡搭配黑色的煙燻熱狗，表面撒上黑色酥脆麵包丁，加購價79元。「哥吉拉闇黑泡芙」則將酷黑的泡芙填入灰白色芝麻奶霜內餡，再點綴深褐色布朗尼，加購價59元；另有「哥吉拉咆哮Asahi」，以聯名啤酒杯搭配無限暢飲的Asahi生啤，還能將啤酒杯帶回珍藏，加購價249元。

活動期間全台12間門市皆設置哥吉拉聯名主題視覺，其中「台北峨嵋店」、「台中文心崇德店」及「高雄夢時代店」共3間旗艦門市更設置巨型橫幅、大型拍照背板，包括哥吉拉、摩斯拉、拉頓到王者基多拉等經典怪獸紛紛現身用餐空間，讓粉絲可以盡情打卡。

10月1日起，凡消費2客「進擊の肉」價位以上套餐，即可參加哥吉拉限定周邊抽獎活動1次，消費4客可抽2次，以此類推。周邊商品包含「哥吉拉遇冷變色杯」、「哥吉拉圓形牛排瓷盤」、「聯名罐裝汽水」，還有機會抽中肉次方「進擊の肉」套餐一客及黑虎蝦贈菜券等多項好禮，送完為止。10月1日至11月30日活動期間，搭配王品瘋美食會員活動，凡消費2客「進擊の肉」聯名套餐，即招待「草蝦雙鮮拼盤」1份。

參加抽獎，有機會獲得「哥吉拉遇冷變色杯」，另外有「哥吉拉咆哮Asahi啤酒杯」可供加購。記者陳睿中／攝影
參加抽獎，有機會獲得「哥吉拉遇冷變色杯」，另外有「哥吉拉咆哮Asahi啤酒杯」可供加購。記者陳睿中／攝影

各店打造哥吉拉主題裝飾，讓粉絲盡興拍照。圖／肉次方提供
各店打造哥吉拉主題裝飾，讓粉絲盡興拍照。圖／肉次方提供

「哥吉拉限定現切原塊肉車」除了有現切原塊肉，還有「哥吉拉背鰭造型鹽塊」。記者陳睿中／攝影
「哥吉拉限定現切原塊肉車」除了有現切原塊肉，還有「哥吉拉背鰭造型鹽塊」。記者陳睿中／攝影

「哥吉拉闇黑泡芙」，加購價59元。記者陳睿中／攝影
「哥吉拉闇黑泡芙」，加購價59元。記者陳睿中／攝影

現切牛排搭配有「哥吉拉腳掌煙燻醬盤」。記者陳睿中／攝影
現切牛排搭配有「哥吉拉腳掌煙燻醬盤」。記者陳睿中／攝影

「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」，加購價79元。記者陳睿中／攝影
「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」，加購價79元。記者陳睿中／攝影

「肉次方」與哥吉拉跨界聯動，自10月1日起推出「哥吉拉之肉戰爭霸」活動。圖／肉次方提供
「肉次方」與哥吉拉跨界聯動，自10月1日起推出「哥吉拉之肉戰爭霸」活動。圖／肉次方提供

各店打造哥吉拉主題裝飾，讓粉絲盡興拍照。記者陳睿中／攝影
各店打造哥吉拉主題裝飾，讓粉絲盡興拍照。記者陳睿中／攝影

哥吉拉 燒肉

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