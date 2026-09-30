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27春夏巴黎時裝周／Jisoo、迪麗熱巴、張員瑛同場看秀 Dior輕盈重生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使Jisoo出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
品牌大使Jisoo出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

巴黎時裝週首日的杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）八角池（Le Bassin Octogonal）畔，Dior正式發表了2027夏季女裝系列。伸展台周圍特別安植了秀後將重新植回花園的樟樹，伴隨蔓延於水面上的輕柔薄霧，為午後的熱浪吹拂出一絲清涼。創意總監Jonathan Anderson在秀前談到本季的靈感時坦言：「這是一切的開始，從雪紡開始。我想設法卸下像Dior這樣品牌歷史所帶來的沉重感。」

本季Anderson將主要概念定調於「輕盈（Lightness）」以及對自然界「對稱與不對稱」的探索。他打破了品牌創辦人Christian Dior以往結構嚴謹的馬甲與重型外套，將經典的套裝剪裁（Tailleur）轉化為柔軟飄逸的廓形（Flou）。空氣彷彿成為一種實體材質，流淌於烏干紗、香緹莉蕾絲（Chantilly lace）與絲綢雪紡之間。從男裝線延伸而來的透視感西裝外套，搭配由十層乳白色雪紡堆疊而成的迷你圓裙，呈現出極具空氣感與律動感的姿態。「我喜歡這種概念，整套衣服加上鞋子，甚至能一起收進一個鞋盒裡。」Anderson在秀後受訪時幽默地形容這套服裝的輕盈。

雙面公爵夫人綢緞與精緻褶襟形塑出如花瓣舒展般的姿態，3D立體花朵刺繡與水彩般的花卉印花裙在台前搖曳。單肩披掛的長圍巾與垂墜而下的寶石耳環，則為整體造型注入流動的不對稱美感。這也讓人想起大秀的邀請函：一對中國傳統的「文玩核桃」。「探索文玩核桃讓我意識到，我們能同時在自然中尋得智慧與珍貴之物，而自然界中看似對稱的事物，往往非完全對稱。」Anderson解釋他對自然的觀察。本季大秀亦特別獻給日前離世的品牌長期公關總監Mathilde Favier，將其高雅與玩味並存的特質融入芭蕾粉色的雪紡與輕盈褶邊裙裝之中。

配件設計同樣延續了極致的工藝與玩味。文玩核桃作為創意元素，乘載了對手感與歲月包漿色澤的致敬，直接化為一款銀色金屬質感的文玩核桃晚宴包。經典包款Dior Double與Dior Initial Hobo以全新柔軟皮革面貌登場；全新騎士風格包款則結合了翻蓋拉鍊口袋、Cannage籐格紋縫線與金屬D-I-O-R字樣。網狀包款更可隨意搭配流蘇絲巾或透視喬其紗花瓣裝飾。方頭粗跟鞋印上了花朵攝影圖像，並同步推出新款Dior Bow涼鞋與鞋底呈花瓣造型的Dior Cigale鞋履，將植物意象完美延伸至腳尖。

發表會現場星光熠熠，包括Dior品牌大使Jisoo、迪麗熱巴、鄺玲玲與Orm Kornnaphat、韓國男子團體Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）、好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence、流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）等人都出席看秀。

「在一家高級訂製服工坊裡，你必須非常有耐心。」Jonathan Anderson在秀後受訪時感嘆，「我不認為你能到達一個最終答案，而這正是時尚的樂趣所在。如果你已經抵達了，那就無處可去了。」

新系列中亦延續2026-2027秋冬系列的花卉主題。圖／Dior提供
新系列中亦延續2026-2027秋冬系列的花卉主題。圖／Dior提供

輕盈的布料帶來流動與律動。圖／Dior提供
輕盈的布料帶來流動與律動。圖／Dior提供

「不對稱」是貫穿整個系列的重要概念。圖／Dior提供
「不對稱」是貫穿整個系列的重要概念。圖／Dior提供

經典的剪裁被重新想像為柔軟、流動的廓形。圖／Dior提供
經典的剪裁被重新想像為柔軟、流動的廓形。圖／Dior提供

珍妮佛羅倫斯出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
珍妮佛羅倫斯出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

蕾哈娜出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
蕾哈娜出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

Hyunjin出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
Hyunjin出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

安雅泰勒喬伊出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
安雅泰勒喬伊出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

材質與輪廓在透明與不透明之間游移，呈現層次豐富的視覺變化。圖／Dior提供
材質與輪廓在透明與不透明之間游移，呈現層次豐富的視覺變化。圖／Dior提供

花卉是本季重要元素，除了以印花的方式呈現，也出現在整體的輪廓中。圖／Dior提供
花卉是本季重要元素，除了以印花的方式呈現，也出現在整體的輪廓中。圖／Dior提供

輕盈的布料帶來流動與律動。圖／Dior提供
輕盈的布料帶來流動與律動。圖／Dior提供

垂墜而下的耳環為造型注入不對稱元素。圖／Dior提供
垂墜而下的耳環為造型注入不對稱元素。圖／Dior提供

「不對稱」亦是貫穿整個系列的重要概念。圖／Dior提供
「不對稱」亦是貫穿整個系列的重要概念。圖／Dior提供

花朵般的形態與立體廓形。圖／Dior提供
花朵般的形態與立體廓形。圖／Dior提供

Dior 2027夏季女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園發表。圖／Dior提供
Dior 2027夏季女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園發表。圖／Dior提供

透視感讓空氣則彷彿成為一種材質。圖／Dior提供
透視感讓空氣則彷彿成為一種材質。圖／Dior提供

Dior 2027夏季女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園發表。圖／Dior提供
Dior 2027夏季女裝系列於法國巴黎杜樂麗花園發表。圖／Dior提供

張員瑛出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
張員瑛出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

迪麗熱巴出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供
迪麗熱巴出席Dior 2027夏季女裝系列大秀。圖／Dior提供

材質與輪廓在透明與不透明之間游移，呈現層次豐富的視覺變化。圖／Dior提供
材質與輪廓在透明與不透明之間游移，呈現層次豐富的視覺變化。圖／Dior提供

Dior 巴黎 迪麗熱巴

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