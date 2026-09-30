「一枝鉛筆」畫出珠寶傳奇！ Tiffany攜手兩大博物館守護傳奇大師手稿

巴黎時裝周首日，一場名為《I Am Only a Pencil》的特別呈獻，為此時尚盛會帶來與眾不同的重磅開場。這場活動是由Tiffany & Co.主導，跨海牽起巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs, MAD）與美國的維吉尼亞美術博物館（Virginia Museum of Fine Arts, VMFA），三方首度攜手展示傳奇設計師Jean Schlumberger的珍貴手繪圖稿、典藏資料及以及由其啟發而生的非凡珠寶與工藝品，帶領眾人走入他豐富生動的創作世界

這場別開生面的活動星光熠熠，包括全球品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、美國女星阿曼達·塞弗里德（Amanda Sfrieyed）、黛安克魯格（Diane Kruger）、台灣女星曾之喬、香港名媛何超蓮等人都受邀出席晚宴。

保存傳奇設計師手稿藝術

Schlumberger並非傳統科班出身的珠寶設計師，他更像是一位藝術家，早在1956年加入Tiffany & Co.之前，他就經常將靈感繪製成圖稿，尤其偏愛從自然世界汲取靈感，以獨具辨識度的動態、色彩與趣味重新詮釋鳥類、花卉、海洋生物及奇幻形態。加入品牌後更為整個珠寶世界開啟嶄新的創意篇章。

Schlumberger雖然事業巔峰在紐約，但身為法國人常年往返紐約與巴黎，對法國保有深厚感情，並在退休後移居回巴黎。其過世後多達一萬件的原始設計手稿及珍藏資料被捐贈給裝飾藝術博物館，這些手稿資料跨越1930至70年代，面臨紙張破損、氧化變色等保存問題。

在Tiffany古典珍藏庫主導，並借助維吉尼亞美術博物館專業科學研究與保存技術下，展開了對這些手稿的保存及數位影像建檔的計畫。此次於巴黎裝飾藝術博物館的特別呈現，正是為這項共同致力於保存Jean Schlumberger創意與藝術傳承的計畫揭開序幕。

深入大師創意與生活

現場最先看到的是許多原始設計手稿。來自維吉尼亞美術博物館的策展人Sylvain Cordier為我們導覽，解說這些手稿正是此次「I am only a pencil」這句標語的源由，因為Schlumberger一直視自己為設計師或繪圖者，所有創作皆始於手繪草圖。這些草圖展現了他天馬行空的想像力，初期未必能製作，但與寶石學家、匠人及客戶不斷溝通後，逐漸化為真正的珠寶作品，手稿上的許多標註記錄了討論創作的軌跡

隨後看到的典藏文件與歷史照片，讓我們深入Schlumberger個人生活，其中包括美國前第一夫人賈姬·甘迺迪寫給他的信件，以及與當年許多上流名媛往來的身影。

草圖與珠寶對照輝映

接著最令人驚艷的是將手繪草圖與珠寶實品對照展示，許多都來自他的摯友，也是美國著名園藝家及慈善家Rachel Lambert ”Bunny” Mellon收藏的作品。如Schlumberger成為Tiffany高級珠寶總監後接下的第一件高級訂製珠寶委託：一對Butterflie手環，這是Bunny Mellon為支持大師提出的訂製需求，最初是要蝴蝶項鍊，幾經討論最終設計為可拆解為兩只獨立手環的短鍊，此外還有最初版的青金石石上鳥胸針、集結16顆極罕見天然未加熱彩色藍寶石的Jasmine項鍊等。

現場還能看到1950年代末期大師受超現實主義啟發，並在摯友支持下展開的藝術創作計畫（operation objects），包括文藝復興與巴洛克風格的立體金屬雕塑，並從中開發了著名的Paillonné金箔琺瑯工藝，造就後來的「賈姬手環」。

手稿資料與珠寶作品相互映照，讓人看到從最初構思到珠寶傑作的創作歷程，也凸顯了保存珍貴紙本創作的重要性。Tiffany & Co.攜手兩大博物館共同守護大師的文化遺產，讓一枝鉛筆畫下的不只是線條，更是一座連結過去、現在與未來的美學橋樑。

Jean Schlumberger於巴黎Regina Hotel工作桌前。圖／MAD典藏

(左圖)Leaves項鍊，1956年，黃金與鉑金鑲嵌綠松石、鑽石。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖)Jean Schlumberger Leaves項鍊設計手稿，1952年。圖／MAD典藏

(左圖)Tulips項鍊，1959年，黃金與鉑金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖)Jean Schlumberger Tulips項鍊設計手稿，1959年。圖／MAD典藏

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石手鍊。圖／Tiffany & Co.提供

曾之喬佩戴的Tiffany石上鳥珠寶系列耳環。圖／Tiffany & Co.提供

(左圖)Six Losange and Dot 藍色金箔琺瑯手環，黃金、金箔嵌飾琺瑯。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖)10-1 Jean Schlumberger金箔琺瑯手鐲設計手稿，約1963年。圖／MAD典藏

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供

女星曾之喬重返巴黎時裝周，出席Tiffany & Co.活動晚宴，佩戴石上鳥珠寶系列項鍊、耳環及Tiffany Rope腕表。圖／Tiffany & Co.提供

(左圖)Obelisk方尖碑，1963年operation objects作品，黃金、琺瑯、真漆。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖) Jean Schlumberger為Rachel “Bunny”Mellon 設計的Clock作品手稿，1962年。圖／MAD典藏

(左圖) Mermaid，1969年operation objects作品，黃金、琺瑯、真漆。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖)Jean Schlumberger為 Rachel “Bunny”Mellon 設計的 Mermaid 作品手稿，約1965年。圖／MAD典藏

Tiffany石上鳥高級珠寶Feathers系列鑽石耳環。圖／Tiffany & Co.提供

(左圖)Pectoral Cross 胸針手稿，1959年。圖／MAD典藏；(右圖)Pectoral Cross胸針，1960年，黃金鑲嵌祖母綠、藍寶石、海藍寶石、鑽石。圖／Tiffany & Co.提供

為Rachel “Bunny”Mellon 設計的Butterflies手環手稿，1956年。圖／MAD典藏

(左圖) Plumes項鍊，1960年，黃金與鉑金鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石。圖／Tiffany & Co.提供；(右圖)Jean Schlumberger Plumes項鍊設計手稿，1960年。圖／MAD典藏

(左圖)Bird on a Rock石上鳥胸針，1965年，黃金與鉑金鑲嵌青金石、鑽石、彩鑽。圖／Tiffany & Co.提供；（右圖）Jean Schlumberger石上鳥胸針設計手稿，約1965年。圖／MAD典藏

Butterflies手環一對，1956年，黃金與鉑金鑲嵌鑽石、紫水晶、藍寶石、綠松石、橄欖石。圖／Tiffany & Co.提供