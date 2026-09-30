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台北秋季美容保養展10月2日世貿一館登場！ 旅展同步登場「一票逛兩展」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於10月2日至10月5日在台北世貿一館登場。圖／主辦單位提供
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於10月2日至10月5日在台北世貿一館登場。圖／主辦單位提供

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於10月2日至10月5日在台北世貿一館登場，集結美容保養、美甲美睫、香氛香水、美體保健、美容儀器與專業美業等多元內容，從熱門新品、專業技術到展場限定優惠一次網羅，打造今年秋季最完整的美力體驗。展期更與旅展同期登場，民眾可享受一票逛兩展。

今年秋季美容展特別打造全新「香氛旅程」主題展區，以不同香氣緯度為概念，引導參觀者探索多元氣味世界，結合聞香、集章、互動體驗與DIY調香概念，將香氛從單純的商品展示，轉化為一場可以探索、感受與互動的沉浸式體驗。

展場匯聚多元美容產業內容，涵蓋美容保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技保養、香氛香水、SPA沙龍用品及OEM／ODM服務等領域。悠閒片刻My Own Time將帶來「泉之靜系列｜潤光舒緩保濕面膜」、「晶之煥系列｜肌膚深層淨膚面膜」兩款代表性產品；煥泌生醫於展覽期間由專業美容團隊講師駐點，提供產品介紹、使用方式說明、合作方案諮詢及代理制度介紹。展覽期間於CONI展位消費不限金額，即贈「傳明酸嫩白沐浴乳120ml」任選一份，每人限贈一份、不累贈，4天共限量100份，贈完為止。

主辦單位也推出優惠好康，活動期間每日提供100份限量早鳥禮，憑入場號碼牌至贈品區兌換；展期購買全票、優待票，加碼抽法媚兒頂級保養組一組；展前數位索票可抽雅絜-艾爾莎或極萌-大熨斗美容儀+保濕凝膠11支（一年份）。

悠閒片刻My Own Time於2026台北秋季美容保養展帶來「泉之靜系列｜潤光舒緩保濕面膜」、「晶之煥系列｜肌膚深層淨膚面膜」兩款代表性產品。圖／主辦單位提供
悠閒片刻My Own Time於2026台北秋季美容保養展帶來「泉之靜系列｜潤光舒緩保濕面膜」、「晶之煥系列｜肌膚深層淨膚面膜」兩款代表性產品。圖／主辦單位提供

煥泌生醫於2026台北秋季美容保養展由專業美容團隊講師駐點，提供完整介紹說明。圖／主辦單位提供
煥泌生醫於2026台北秋季美容保養展由專業美容團隊講師駐點，提供完整介紹說明。圖／主辦單位提供

2026台北秋季美容保養展於CONI展位消費不限金額，即贈「傳明酸嫩白沐浴乳120ml」任選一份，每人限贈一份、不累贈，4天共限量100份，贈完為止。 圖／主辦單位提供
2026台北秋季美容保養展於CONI展位消費不限金額，即贈「傳明酸嫩白沐浴乳120ml」任選一份，每人限贈一份、不累贈，4天共限量100份，贈完為止。 圖／主辦單位提供

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