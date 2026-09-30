7%高酒精也清爽！台灣麒麟Bar BEER新品上市 順口不嗆易入喉

台灣麒麟（KIRIN）旗下Bar BEER，繼Original經典款與零糖質產品後，再推出全新「KIRIN Bar BEER 7%」，以市場相對少見的7%純啤酒切入，在提高酒精濃度的同時，仍維持清爽、順口且不嗆口的飲用特色，為啤酒市場增加不同酒感的選擇。新品9月30日正式上市，建議零售價每罐42元。

有別於一般啤酒及高酒精調酒，「KIRIN Bar BEER 7%」鎖定7%酒精濃度的純啤酒市場，透過降低苦味所帶來的厚重感，讓較高酒精濃度與清爽口感取得平衡。入口酒感較為鮮明，卻不以強烈刺激為主要訴求，仍延續Bar BEER系列易入口、順口的風味特色，形成兼具酒感與暢快口感的新品定位。

此次「KIRIN Bar BEER 7%」的開發，從消費者飲用需求出發，台灣麒麟研發團隊於產品開發初期，進行多階段質化訪談與量化調查，並依據消費者回饋反覆調整配方與風味，希望在酒精濃度提高後，仍能保留啤酒清爽俐落的口感。

隨著7%新品加入，Bar BEER產品陣容也進一步完整。從以清爽順口為特色的Original，到主打輕盈飲用感受的零糖質版本，再到此次提高酒精濃度的7%純啤酒，三款產品分別對應不同飲用偏好，也讓Bar BEER從單一風味訴求，延伸至酒精濃度與飲用體驗的更多選擇。

包裝則延續Bar BEER系列鮮明、動感的視覺語言，以仰頭暢飲冰啤酒的飲用情境為靈感，運用斜切線條與幾何元素營造俐落感。此次7%新品進一步加入黑、金色調，藉由較深沉的色彩與系列原有識別形成區隔，也呼應新品較高酒精濃度所呈現的鮮明酒感。

新品上市時間也正逢秋冬聚會旺季，從國慶連假、萬聖節到年末聚餐，親友餐敘、下班小酌及夜間放鬆等飲酒情境逐漸增加。台灣麒麟表示，希望透過Original、零糖質與7%等不同產品選擇，回應消費者日益多元的飲用需求，讓Bar BEER持續成為聚會與日常小酌時的啤酒選項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康