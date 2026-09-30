咖啡豆不只一種喝法！星巴克「一豆三喝」登場 3杯喝出不同風味

一款咖啡豆，換個沖煮方式，風味也能大不同。迎接10月1日國際咖啡日，星巴克推出「咖啡三式體驗」，以手沖、冰搖濃縮及冷萃特調三種方式，讓消費者用三杯咖啡感受同一款咖啡豆的不同風味，從晨曦手沖、午後冰搖到落霞冷萃，展開一趟「一豆三喝」的咖啡旅程。

此次「咖啡三式體驗」精選「星巴克®瑟加堤綜合咖啡」及「星巴克®1971深烘焙™咖啡」兩款風格鮮明的咖啡豆，透過不同調理方式呈現香氣、酸質及醇厚度的變化。

其中，「晨曦」以手沖咖啡（Pour Over）呈現，透過較細緻的沖煮方式凸顯咖啡本身的香氣與風味輪廓；「午后」則以冰搖濃縮咖啡（Shakerato）呈現，透過冰搖帶出濃縮咖啡的明亮感與層次；「落霞」則以冷萃特調（Cold Brew Special）為基底，展現花果香氣與清爽酸甜風味。

兩款咖啡豆也各自有不同風味特色。「星巴克®瑟加堤綜合咖啡」融合印尼蘇門答臘、蘇拉威西、爪哇及巴布亞紐幾內亞等亞洲產區咖啡豆，以卡拉曼橘果香為主要風味，並帶有白胡椒與草本辛香；「星巴克®1971深烘焙™咖啡」則選用哥倫比亞、蘇門答臘及巴西咖啡豆，經8個月研發及超過40次配方調整，呈現烘烤糖香、核桃與黑巧克力風味。

「咖啡三式體驗」目前於保安門市、時代寓所門市、龍門門市、南港LaLaport門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、大英門市、康橋門市、高雄夢時代門市及愿秀門市限定販售。

國際咖啡日期間，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市另推出「手沖咖啡講座」。此外，星巴克同步推出「特選雲朵泡泡美式咖啡」，以空氣壓注工藝在咖啡上覆上一層綿密泡沫，另有「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」，加入蜜柚果香，從口感切入，為熟悉的美式咖啡增添不同層次。

門市亦實踐品牌對永續的承諾，廣泛運用創新工法、模組化吧檯設計、再生與回收建材，以及在地工藝與材料，減少環境衝擊，強化與土地文化的連結。圖/星巴克提供

首次打造「咖啡體驗室Coffee Experience Room」，該處不僅是一處品味咖啡的場所，更是探索咖啡背後故事的最佳舞台。圖/星巴克提供