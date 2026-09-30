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周年慶高峰到 遠百：業績挑戰成長3.5%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠百周年慶即將開跑，業績挑戰126億元。記者林海／攝影
遠百周年慶即將開跑，業績挑戰126億元。記者林海／攝影

百貨周年慶高峰即將到來，遠百表示，看好化妝品、家電，以及蘋果新機效應帶動，今年周年慶檔期業績目標挑戰126億元，較去年成長3.5%，整體消費表現穩健，但股市上漲帶來的財富外溢效應目前並不明顯。

遠百表示，台中大遠百周慶已經先行開打，但去年受到新光三越台中店氣爆意外停業影響，業績基期墊高，因此目前僅持平，而全年業績目前也是微幅衰退，但板橋大遠百是指標，10月中周慶開跑，加上竹北、高雄、A13等表現較好的店，局勢就會更明朗。

遠百表示，今年消費市場仍有一定韌性，遠百全台據點業績預估可微幅成長約2~3%，周年慶期間則希望透過促銷、會員活動及新櫃位等合作，帶動消費動能，而每年周年慶化妝品的業績占比都是最高，主要因為保養品的單價高。

對於遠百寶慶店重建進度，遠百表示，仍維持進度，看好寶慶店開店後，預期將進一步帶動西門商圈人流及消費活絡，百貨業與周邊商圈可望形成相互帶動的效果。

周年慶 遠百 業績

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