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LISA化身設計師！珠光、星星融入PlayStation手把造型 10/2起限量預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation宣布Lisa × PlayStation將於今年10月登場。圖／SIET提供
PlayStation宣布Lisa × PlayStation將於今年10月登場。圖／SIET提供

從音樂、時尚到科技，BLACKPINK成員LISA再次跨界出手，將鮮明的個人風格融入PlayStation全新DualSense無線控制器，推出「DualSense無線控制器－Lisa限量版」。此次合作由LISA親自參與設計，將她標誌性的視覺元素與遊戲體驗結合，台灣市場將於10月2日上午10時開放預購，並於10月30日起正式發售，數量有限，售完為止。

PlayStation表示，繼去年攜手LISA推出全球PS5宣傳活動後，今年雙方進一步合作，打造這款由LISA親自參與設計的限量版DualSense無線控制器。從泰國出發、一路走向全球舞台的Lisa，憑藉充滿活力的舞台魅力與鮮明時尚風格，成為全球流行文化代表人物之一，也將自身特色延伸至遊戲周邊設計。

外觀設計方面，限量版以LISA本人喜愛的閃耀珍珠白為主色調，並加入多項具有個人象徵意義的細節。其中，觸控板以LISA標誌性的瀏海與雙眼為視覺焦點，搭配代表性的星星圖樣，以及醒目的「LL」字樣，讓粉絲能從控制器各處細節辨識其強烈個人風格。

LISA也分享此次合作心得，表示自己平時有空放鬆時就喜歡玩遊戲，因此能與PlayStation共同打造這款產品讓她相當興奮。她也提到，過去習慣思考舞台造型或服裝搭配，這次則是將設計延伸至遊戲體驗，希望加入粉絲一眼就能認出的元素，同時保留忠於個人風格的設計。

除了限量版DualSense之外，PlayStation也悄悄預告LISA將於10月23日推出全新EP《Press Play》，將這次跨界合作延伸至不同領域。

PlayStation宣布Lisa × PlayStation將於今年10月登場。圖／SIET提供
PlayStation宣布Lisa × PlayStation將於今年10月登場。圖／SIET提供

DualSense無線控制器Lisa限量版建議零售價為2,702元，預購將由10月2日開始。圖／SIET提供
DualSense無線控制器Lisa限量版建議零售價為2,702元，預購將由10月2日開始。圖／SIET提供

觸碰板飾以Lisa標誌性的瀏海與雙眼，搭配代表性的星星圖樣與醒目的「LL」字樣。圖／SIET提供
觸碰板飾以Lisa標誌性的瀏海與雙眼，搭配代表性的星星圖樣與醒目的「LL」字樣。圖／SIET提供

PlayStation 設計師 控制器 BLACKPINK 遊戲

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