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慶祝Overseas 30周年 江詩丹頓全新蔚藍面超薄萬年曆全球限量300只
瑞士製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶賀Overseas系列問世30周年，推出限量200只的Overseas超薄萬年曆腕表。作品首度結合18K白金表殼與全新蔚藍色漆面面盤，以多層漆面工藝呈現淡雅藍調，致敬系列象徵的旅行探索精神。
Overseas源自1977年面世的222名表與1975年的Chronomètre Royal天文台表，承襲馬耳他十字凹槽表圈與螺絲固定結構。2004年第二代作品引進馬耳他十字造型的一體成型表鏈，並擴充複雜功能與珠寶表款；2016年第三代作品機芯全面升級，導入免用工具的快拆表帶系統，涵蓋計時、兩地時間與世界時間等專屬機芯，應對多元場合需求。
這款限量表搭載自製1120QP/1自動上鍊機芯是由276個零件組成，具備40小時動力儲存與日內瓦印記認證。複雜的機芯將整合萬年曆（Perpetual Calendar）與月相顯示，可自動計算大小月與閏年，直到2100年前無需調校。41.5毫米的表殼厚度約8.1毫米，並可在透視藍寶石水晶底蓋中、欣賞裝飾以日內瓦波紋的細節，更有鐫刻風向玫瑰圖案的22K金自動盤。
表款將隨附18K白金表帶，以及白色和丹寧藍色兩條橡膠表帶，輕鬆融入運動、商務、休閒，恣意冒險開創。
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