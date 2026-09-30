慶祝Overseas 30周年 江詩丹頓全新蔚藍面超薄萬年曆全球限量300只

瑞士製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶賀Overseas系列問世30周年，推出限量200只的Overseas超薄萬年曆腕表。作品首度結合18K白金表殼與全新蔚藍色漆面面盤，以多層漆面工藝呈現淡雅藍調，致敬系列象徵的旅行探索精神。

Overseas源自1977年面世的222名表與1975年的Chronomètre Royal天文台表，承襲馬耳他十字凹槽表圈與螺絲固定結構。2004年第二代作品引進馬耳他十字造型的一體成型表鏈，並擴充複雜功能與珠寶表款；2016年第三代作品機芯全面升級，導入免用工具的快拆表帶系統，涵蓋計時、兩地時間與世界時間等專屬機芯，應對多元場合需求。

這款限量表搭載自製1120QP/1自動上鍊機芯是由276個零件組成，具備40小時動力儲存與日內瓦印記認證。複雜的機芯將整合萬年曆（Perpetual Calendar）與月相顯示，可自動計算大小月與閏年，直到2100年前無需調校。41.5毫米的表殼厚度約8.1毫米，並可在透視藍寶石水晶底蓋中、欣賞裝飾以日內瓦波紋的細節，更有鐫刻風向玫瑰圖案的22K金自動盤。

表款將隨附18K白金表帶，以及白色和丹寧藍色兩條橡膠表帶，輕鬆融入運動、商務、休閒，恣意冒險開創。

1977年發表的222腕表，是Overseas的風格靈感之一。圖／Vacheron Constantin提供

為紀念Overseas問世30周年，江詩丹頓發表了Overseas超薄萬年曆腕表的蔚藍色面盤特殊款、全球限量300只。圖／Vacheron Constantin提供

由276個零件構成的1120QP/1自動上鍊機芯並具備萬年曆和月相顯示。圖／Vacheron Constantin提供

表款除了18K白金表帶，另附丹寧藍色、白色橡膠表帶各一條。圖／Vacheron Constantin提供