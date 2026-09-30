快訊

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

慶祝Overseas 30周年 江詩丹頓全新蔚藍面超薄萬年曆全球限量300只

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓Overseas超薄萬年曆腕表的蔚藍色面盤特殊款，18K白金、蔚藍色面盤、自動上鍊機芯、時間顯示、萬年曆、月相顯示，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Overseas超薄萬年曆腕表的蔚藍色面盤特殊款，18K白金、蔚藍色面盤、自動上鍊機芯、時間顯示、萬年曆、月相顯示，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

瑞士製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶賀Overseas系列問世30周年，推出限量200只的Overseas超薄萬年曆腕表。作品首度結合18K白金表殼與全新蔚藍色漆面面盤，以多層漆面工藝呈現淡雅藍調，致敬系列象徵的旅行探索精神。

Overseas源自1977年面世的222名表與1975年的Chronomètre Royal天文台表，承襲馬耳他十字凹槽表圈與螺絲固定結構。2004年第二代作品引進馬耳他十字造型的一體成型表鏈，並擴充複雜功能與珠寶表款；2016年第三代作品機芯全面升級，導入免用工具的快拆表帶系統，涵蓋計時、兩地時間與世界時間等專屬機芯，應對多元場合需求。

這款限量表搭載自製1120QP/1自動上鍊機芯是由276個零件組成，具備40小時動力儲存與日內瓦印記認證。複雜的機芯將整合萬年曆（Perpetual Calendar）與月相顯示，可自動計算大小月與閏年，直到2100年前無需調校。41.5毫米的表殼厚度約8.1毫米，並可在透視藍寶石水晶底蓋中、欣賞裝飾以日內瓦波紋的細節，更有鐫刻風向玫瑰圖案的22K金自動盤。

表款將隨附18K白金表帶，以及白色和丹寧藍色兩條橡膠表帶，輕鬆融入運動、商務、休閒，恣意冒險開創。

1977年發表的222腕表，是Overseas的風格靈感之一。圖／Vacheron Constantin提供
1977年發表的222腕表，是Overseas的風格靈感之一。圖／Vacheron Constantin提供

為紀念Overseas問世30周年，江詩丹頓發表了Overseas超薄萬年曆腕表的蔚藍色面盤特殊款、全球限量300只。圖／Vacheron Constantin提供
為紀念Overseas問世30周年，江詩丹頓發表了Overseas超薄萬年曆腕表的蔚藍色面盤特殊款、全球限量300只。圖／Vacheron Constantin提供

由276個零件構成的1120QP/1自動上鍊機芯並具備萬年曆和月相顯示。圖／Vacheron Constantin提供
由276個零件構成的1120QP/1自動上鍊機芯並具備萬年曆和月相顯示。圖／Vacheron Constantin提供

表款除了18K白金表帶，另附丹寧藍色、白色橡膠表帶各一條。圖／Vacheron Constantin提供
表款除了18K白金表帶，另附丹寧藍色、白色橡膠表帶各一條。圖／Vacheron Constantin提供

除了具有萬年曆（Perpetual Calendar）功能可自動分辨大小月、四年一次的閏月，表款還具有纖薄尺寸、御繁於簡。圖／Vacheron Constantin提供
除了具有萬年曆（Perpetual Calendar）功能可自動分辨大小月、四年一次的閏月，表款還具有纖薄尺寸、御繁於簡。圖／Vacheron Constantin提供

瑞士 腕表 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27春夏米蘭時裝周／把圖書館變伸展台！Loro Piana探索生活多樣需求

iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

蘋果新品一波波 帶旺台鏈！鴻海、廣達、仁寶有望受惠

影／銘傳國慶禮賓大使全新裝亮相 典雅中展現自信

相關新聞

85歲長者逛101丟愛馬仕包！內有7本存摺＋印章 賈永婕曝光結局

台北101董事長賈永婕昨(29)日晚間於臉書曝光一起101失物失而復得的驚險事件。她表示當天下午接獲友人來電，告知朋友85歲的公公到101逛街，卻在四樓上完廁所後忘了拿走包包。家人發現後趕緊返回尋找，但當時包包已經不見，連樓下失物櫃台也沒有收到，於是一邊請相關人員協助調閱監視器，一邊趕緊請長者先去報警，同時通知銀行注意帳戶安全。

LISA化身設計師！珠光、星星融入PlayStation手把造型 10/2起限量預購

從音樂、時尚到科技，BLACKPINK成員LISA再次跨界出手，將鮮明的個人風格融入PlayStation全新DualSense無線控制器，推出「DualSense無線控制器－Lisa限量版」。此次合作由LISA親自參與設計，將她標誌性的視覺元素與遊戲體驗結合，台灣市場將於10月2日上午10時開放預購，並於10月30日起正式發售，數量有限，售完為止。

慶祝Overseas 30周年 江詩丹頓全新蔚藍面超薄萬年曆全球限量300只

瑞士製錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為慶賀Overseas系列問世30周年，推出限量200只的Overseas超薄萬年曆腕表。作品首度結合18K白金表殼與全新蔚藍色漆面面盤，以多層漆面工藝呈現淡雅藍調，致敬系列象徵的旅行探索精神。

辜仲立旗下熱門法餐「SENS」宣布搬遷！9月底暫別 新址規劃中

由中租企業總裁辜仲立旗下艾斯奇餐飲打造的法式料理餐廳「SENS」，宣布因現址租約屆滿及搬遷規劃，將於9月30日結束現址營業，10月1日起暫時休業，未來將轉往新址重新出發。餐廳表示，目前新址及重新開幕時間尚未確定，待相關規畫確認後，將透過官方平台對外公布。

舊iPhone別躺抽屜!全家「鑑價換現金」已回收58萬支 舊殼再折500元

iPhone 18新機上市帶動換機潮，全家（5903）搶攻舊機回收商機，擴大FamiPort舊機回收服務。全家表示，自2009年推動廢3C回收以來，累計回收近58萬支廢手機；此次並攜手億電通推出舊機鑑價換現金服務，不限品牌、機型皆可回收，即日起至2027年3月2日完成回收，還有機會抽中iPhone 18 Pro Max。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。