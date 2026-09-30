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辜仲立旗下熱門法餐「SENS」宣布搬遷！9月底暫別 新址規劃中

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「SENS」發出暫別公告。圖／摘自「SENS」FB粉絲團
「SENS」發出暫別公告。圖／摘自「SENS」FB粉絲團

由中租企業總裁辜仲立旗下艾斯奇餐飲打造的法式料理餐廳「SENS」，宣布因現址租約屆滿及搬遷規劃，將於9月30日結束現址營業，10月1日起暫時休業，未來將轉往新址重新出發。餐廳表示，目前新址及重新開幕時間尚未確定，待相關規畫確認後，將透過官方平台對外公布。

「SENS」成立於2022年5月，是艾斯奇餐飲旗下首間法式料理餐廳，由青年主廚吳定祐率團隊操刀，開幕後以法式料理傳統技藝為根基，結合台灣當令食材與自製醬汁，從經典架構出發，融入在地風土與現代手法，逐步建立兼具法式底蘊與台灣特色的料理風格。

「SENS」開幕後迅速在台灣餐飲市場站穩腳步，除2024、2025及2026年連續3年獲得《台灣米其林指南》一星肯定，更於「500盤2025」一舉拿下6盤，主廚吳定祐也於2023年成為第二屆「500Young」餐飲類青年得主，成為近年台北法式餐飲市場最受關注的餐廳之一。

此次暫別，起因並非品牌結束營運，而是現址租約到期後進行搬遷。「SENS」表示，接下來將利用暫休期間重新規畫空間、餐飲內容及服務細節，在延續既有品牌精神與款待風格的同時，也重新整理下一階段的餐飲方向，為未來在新址重新迎賓做準備。

「SENS」也透過公告，向一路支持的賓客致意：「謝謝每一位曾經走進SENS 的賓客，也謝謝一路以來關心與支持我們的朋友。我們將帶著這些珍貴回憶，好好準備下一段旅程，期待未來在新的空間，再次迎接熟悉的面孔與新的朋友。」

「SENS」主廚吳定祐。圖／SENS提供
「SENS」主廚吳定祐。圖／SENS提供

「SENS」民生東路現址。圖／SENS提供
「SENS」民生東路現址。圖／SENS提供

綜合水果、西芹、茉莉花。圖／SENS提供
綜合水果、西芹、茉莉花。圖／SENS提供

辜仲立 法式料理 餐廳 餐飲

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