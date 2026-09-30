蝦皮插旗小琉球「未開先撤」！苦等3個月竟撤店居民崩潰 官方回應了

知名電商平台「蝦皮購物」今年6月插旗小琉球，在熱鬧的民生路上裝潢實體門市，消息一出讓在地居民引頸期盼。不料完工後3個月，該店面不僅遲遲未正式營運，最近更被民眾目擊內部設備陸續撤出場，確定胎死腹中。對此，蝦皮官方也證實決定「暫停設置門市」，讓苦等的民眾相當失望。

一名小琉球居民在社群平台 Threads 上發文直呼「真是晴天霹靂」，表示6月中看到蝦皮門市裝潢完畢時，全島都很期待，沒想到苦等了3個月，近期路過以為終於要開門營業了，上前詢問才驚愕得知竟然是在進行「撤店程序」。原PO崩潰發文嘆「小琉球居民沒人權嗎？我們只是想要取貨啊」。

文章曝光後隨即引發熱烈討論，不少網友分析可能原因，推測是受到海運物流成本太高、跨海配送時間過長，或是當地門市人力招募困難等，才導致門市營運計畫緊急喊卡。

目前，小琉球居民若想在蝦皮購物消費，往往只能仰賴「島上值日生」前往屏東東港搭船取貨，再一箱箱搬回島上，過程既耗時又費力。對比同樣身為離島的澎湖縣，如今已有7家蝦皮實體門市提供服務，小琉球的網購生活機能明顯落後一大截，也讓許多居民對這次「看得到卻用不到」的蝦皮門市落空感到失望。

根據《TVBS》報導，針對小琉球門市未開先撤的風波，蝦皮購物官方也做出回應，表示主要考量到離島的物流運輸條件，經綜合評估後決定「暫停設置門市」，後續仍會持續評估各種可行物流方案。小琉球民眾期盼已久的便利取貨服務暫時落空，未來如何讓離島居民方便取貨，仍有待業者進一步規劃解決辦法。