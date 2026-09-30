iPhone 18掀換機潮！全家祭「舊機換現金」月月抽 iPhone 18 Pro Max

iPhone 18新機上市掀起換機潮，全家（5903）FamiPort提供多元舊機免運費回收管道，仍具價值的舊手機可透過億電通鑑價「換現金」，即日起更祭出月月抽最新iPhone 18 Pro Max好康，共計送出五台；已無使用需求的廢手機，也可至全台4,500間全家櫃檯便利回收，自2009年推動廢3C回收以來，全家已累計回收近58萬支廢手機。

此外，新機若同步汰換犀牛盾舊手機殼，也可透過「全家」FamiPort免運回收，還可獲得價值500元的犀牛盾「循環啟動券」，從舊機換現金、廢手機回收到舊殼循環，一次解決換機後的3C斷捨離。

「全家」FamiPort攜手億電通自即日起至 2027 年 3 月 2 日推出「舊機換現金，月月抽新機」活動，民眾可至億電通官網完成線上估價並取得寄件編號，再透過「全家」FamiPort機台免運寄出舊機，不限品牌、機型，完成回收除了可將舊機換現金，還可獲得 100 元「全家」紅利金及 Let's Café 經典美式（中杯）乙杯，並取得最新 iPhone 18 Pro Max 256GB 抽獎資格，每月抽出 1 台，活動期間共送出 5 台；完成回收的手機越多，抽獎機會也越多。

若舊手機已無使用價值，也別直接丟進垃圾桶。「全家」全台店舖櫃檯皆提供廢手機、電池、筆電、平板、行動電源等多元廢3C回收服務，回收還可折抵購物金，其中廢智慧型手機每支可折抵購物12元。自2009年推動廢3C回收以來，已累計回收近58萬支廢手機，足見「全家」4,500店便利回收網絡，有效降低民眾參與門檻、提高回收意願。

換新手機也別忘了舊手機殼！「全家」串聯犀牛盾（RHINOSHIELD）推動「RHINOLOOP®循環進化行動」，不限型號、年份與款式的犀牛盾手機殼皆可透過「全家」FamiPort回收，民眾只要加入犀牛盾官網會員並至「循環折價券兌換頁面」啟動舊殼回收，即可透過「全家」FamiPort機台免運寄件，舊殼便利回收再享犀牛盾折價券500元好康，讓換新機後的手機殼也有新去處。