週二買機票最便宜？專家打臉都市傳說 揭「黃金預訂區間」

不少精打細算的旅客在訂機票時，總習慣等到星期二或星期三，認為這是航空公司釋出降價票的「黃金時段」。然而，多位旅遊與航空業專家指出，這項流傳多年的訂票策略已經不行通了。因為現代航空公司全面採用「演算法」即時調價，因此旅客與其死守星期幾下單撿便宜，不如掌握「距離出發日的預訂區間」。

根據外媒《Parade》引述多位旅遊業高層看法，指出「週二訂票最划算」是過去人工調整機票年代的都市傳說。私人航空公司Tradewind Aviation營收副總裁Jen Lozada指出，因為早年航空公司通常每週手動更新一次票價，所以在更新隔天搜尋確實較容易撿到便宜，但現在航空公司早已使用演算法與艙等動態管理，價格會根據即時供需隨時浮動，甚至一天調整數次。

機票追蹤平台Going旅遊專家Anna LaBrie也直言，現在根本沒有所謂的「最佳訂票日」，票價隨時都在變動，等待特定日子只會徒增錯過優惠的風險。

既然訂票日期不再關鍵，到底該何時下手？Anna LaBrie提出了「黃金預訂區間（Goldilocks Window）」概念，也就是既不過早盲目訂購，也不拖到最後一刻，以美國國內航班來說，建議在出發前1至3個月預訂，若碰上旅遊旺季，則提前拉長至3至7個月。如果是國際航班，一般建議在出發前2至8個月就要預訂，旺季則建議提前4至10個月。

最後，專家特別提醒，旅客最該避免的是「賭最後一刻撿便宜」。機票價格通常在出發前最後3週開始大幅飆升。度假屋平台Avari首席成長官Zach Labrum也分析，越接近出發日期，未售機位與房源越少，價格多半向上攀升，賭最後一刻訂票可能會價格最高。

不過，雖然「哪一天買票」對價格的影響較少，但「搭飛機的日期」對荷包還是有差。Classic Vacations 航空與租車合作總監Kris Luong與Anna LaBrie都建議，如果行程可比較彈性，盡量選擇在週中出發或返程，像是週二、週三、週四，通常能獲得較優惠的票價，非假日的週一也是不錯的選擇。

專家提醒，與其苦等不存在的「神奇降價日」，更聰明的做法是及早規劃、設定價格變動追蹤提醒。一旦在合理區間內看到符合預算的理想價位，就該果斷下手，不要為了堅持等到星期二而白白錯失優惠。《聯合報》先前也曾報導過，即便是同一班飛機、同一個出發日，只要開票日期不同，最終支付的金額也可能有所差異。