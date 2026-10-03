2026年大家都在看哪部動漫？ 《尼古喵喵》風波不斷登討論冠軍



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤今年1月起至9月中旬「2026熱議動漫作品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8動漫作品。

2026年動漫作品類型豐富，從青春溫馨的日常番、冒險奇幻到熱血動作應有盡有，其中不少更是人氣系列的最新續作，光是消息一出就掀起熱烈討論。究竟2026年最受網友關注的動漫有哪些呢？

《尼古喵喵》菸品爭議延燒備受矚目 《葬送的芙莉蓮 第二季》睽違兩年推出續作人氣不減

▲ 網友熱議2026TOP8動漫作品 網路聲量排行

觀察2026截至9月中旬網友針對「2026熱議動漫作品」的相關話題討論，可以發現《尼古喵喵》聲量居本次榜單之冠。

作品以帶有荒誕色彩的日常描寫切入主角「尼古」的生活，有網友分享「原本以為只是搞笑的廢人菸癮日常」，但觀看之後發現，作者其實想透過作品表達「社會諷刺和底層無奈」，而直接不避諱的畫面與敘事手法，也讓「菸癮成癮」這個議題從作品內延燒到現實世界。

因劇中反覆出現真實菸品品牌及吸菸畫面，先後在香港、台灣接連遭民眾檢舉，使作品遭串流平台下架，相關消息帶動網友正反熱議，部分民眾質疑下架處置可能限制創作表現，更批評「現實的不管，只敢找軟柿子吃」；另一派網友則力挺說道「露出香煙品牌就是違法」，甚至有觀眾表示，看完本作後反而更加意識到吸菸與成癮帶來的影響，「更不敢嘗試吸煙了」，顯示作品聲量很大程度受爭議事件帶動。

聲量排名次之的是《葬送的芙莉蓮》第二季，延續前作以冒險旅程探討時間、生命與人際情感的敘事特色，本季持續透過芙莉蓮一行人的旅途，描繪角色對重要之人的思念與牽掛。

有網友認為相較於節奏緊湊、衝突強烈的作品，《葬送的芙莉蓮》整體步調較緩，更形容這是「難得讓心緩下來，慢慢看世界的作品」，劇中旅程上的支線故事十分日常，就像「大家會在生活裡面遇到的事情」，因此「不同的人看會有不同的感覺」。

即使主線故事底色帶著淡淡的悲傷，仍有不少人看完後「反而覺得心靈被補足」，顯示這部作品慢步調的敘事方式，不僅是一大特色，更是打動觀眾的關鍵。

至於《無職轉生III～到了異世界就拿出真本事～》的討論聲量排名第三，系列作品向來以主角充滿缺點、甚至不討喜的人物設定受到討論，並透過劇情逐步描繪其面對自身問題、承擔責任與成長的過程。

有網友坦言，主角人設膚淺、好色的性格會有點「讓人噁到看不下去」，但正因作品沒有刻意簡化或美化角色，反而呈現出更真實、複雜的人性面貌，也讓主角後續的轉變與成長更具對比。隨著本季預計於9月底播畢，不少原著粉絲也開始猜測後續高潮篇章將如何鋪陳，並關注動畫版會如何改編與呈現相關劇情。

以上熱議動漫作品，你都看過哪些了呢？2026年的動漫作品類型豐富，從青春小品、冒險故事到熱血番應有盡有，不論是想找部作品放鬆，還是想跟上話題，都能在榜單中找到適合自己的選擇，不妨挑一部喜歡的類型追起來，為忙碌生活增添一點樂趣！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2026熱議動漫作品」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/01~2026/09/15，共九個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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