麥當勞xGD「3款聯名周邊」今開賣！排隊人龍頂高溫滿到路上

麥當勞攜手國際巨星G-DRAGON 展開特別企劃，繼9月23日開賣代言人套餐後，自即日起再開賣PEACEMINUSONE聯名限定復古帽、托特包與金屬小徽章等週邊。開賣首日，各大分店門口紛紛出現排隊搶購人潮，其中更有粉絲於早上9點多就來排隊。而在網拍上，也有賣家販賣聯名週邊，甚至單品喊破千元

麥當勞本次推出的限量「代言人小卡特餐」，主打「正宗韓式辣醬鷄腿堡」，還有10塊麥克鷄塊等不同組合，隨餐並附贈「G-DRAGON小卡」，每組共有3款卡面，可以看見G-DRAGON與麥當勞一起三連拍的場景。9月30日上午10:30起，再推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，包括「限定復古帽」、「聯名托特包」，以及「金屬小徽章」，凡購買任一套餐即可加價購買一款，加購價各為299、499、239元。但目前已有網拍喊出破千價格。

今日迎來復古帽、托特包等週邊開賣首日，各餐廳也紛紛於早上9點多迎來排隊人潮。位於台北捷運小巨蛋站旁的南京六餐廳，開賣前就已經累積約40餘名粉絲排隊，甚至還自備椅子；忠孝復興站旁的忠孝五餐廳、南京復興站旁的南京五餐廳，同樣也在開賣前各累積有數十位民眾排隊，可見GD的超強魅力。

麥當勞xGD「聯名周邊」今開賣，南京六餐廳門口累積約40～50名粉絲排隊。記者陳睿中/攝影

忠孝復興站旁的麥當勞餐廳，早上九點多即有粉絲前來排隊。記者陳睿中/攝影

麥當勞開賣「GD聯名周邊」，各餐廳均出現排隊人潮。記者陳睿中/攝影