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搶攻Me Time商機！新竹巨城購物中心推「寵愛自己」迎十月

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
遠東巨城購物中心10月1日至11月29日4樓「派星堂PALAXY」，招牌派星卷巧妙融合可頌層次與千層酥口感，打造酥脆香甜的特色點心。圖／遠東巨城購物中心提供
遠東巨城購物中心10月1日至11月29日4樓「派星堂PALAXY」，招牌派星卷巧妙融合可頌層次與千層酥口感，打造酥脆香甜的特色點心。圖／遠東巨城購物中心提供

網路上有句經典金句，「新竹人不是在巨城就是往巨城的路上」，藉此形容巨城購物中心在新竹人生活中的核心地位。遠東巨城購物中心指出，經持續觀察消費者生活需求，10月起將推出全新「寵愛自己」系列企畫，從美妝保養、餐飲、3C、生活家居到娛樂，規畫多元業種的個人生活提案，讓消費者自在享受專屬時光。國慶連假則有「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜說，隨著現代人生活型態愈趨多元，消費者不再只是為了家庭或社交而購物，而是在忙碌節奏中尋找屬於自己的 Me Time，從中獲得情緒價值與生活療癒。巨城看準此一消費轉變，推出全新「寵愛自己」特別企畫。

其中，「Yogibo以舒適的懶人沙發打造「一個人也很舒服」的生活情境，運用1樓玻璃屋規畫情境展示空間，結合香氛、生活選物等商品，呈現從休息、娛樂到自我犒賞的一人生活提案。即日起至10月21日，購買「寵愛自己」企畫商品，持會員QR Code至1樓服務台即可兌換「烘焙小日子－手作蛋糕優惠券」乙份，讓一個人的日常，也能多一點甜。

4樓美食街期間限定甜點接力登場，9月26日起韓國聖水洞名店「Milky Shop」焦糖奶油夾心餅，濃郁焦糖搭配奶油香氣、高雄人氣「望思甜點」帶來各式精緻甜點、「派星堂PALAXY」招牌派星卷登場，可頌層次與千層酥口感完美融合、號稱排隊八公里的「承繼」重磅回虧，人氣招牌-18°C焦糖起司蛋糕，滿足甜點控的味蕾。除了甜點，IP快閃同樣精彩，10月1日至10月28日，韓國超人氣生活文創品牌「wiggle wiggle」降臨5樓創藝廳，以繽紛配色與童趣設計打造療癒逛展體驗，帶來各式人氣周邊；6樓則於10月3日至11月16日推出「曼迪」快閃，集結話題角色與特色周邊，打造期間限定主題體驗，粉絲們可別錯過。

巨城購物中心指出，「Big City第九屆街頭藝術節」今年亮點再升級，不僅有融合音樂、舞蹈、特技等不同領域的跨界新組合，表演形式更多元；報名年齡層更創歷年最大跨度，從最小10歲到最大81歲，超過一甲子的世代同台較勁，展現街頭藝術不分年齡的魅力。10月9日街藝派對率先登場，集結歷屆高手回娘家、親子體驗市集及技藝傳承，10月10日、11日再由音樂組、雜耍組前十強登台爭奪冠軍，邀請大家一起到巨城見證精彩對決。

另外，巨城看準年輕消費族群及新竹日益增加的外籍族群，10月1日起率先推出全台零售業首創「快享會員」服務，簡易入會、省下繁瑣步驟，不用另外下載APP，只要加入巨城LINE好友即可成為會員，並透過LINE即時掌握不定期會員回饋、品牌優惠及專屬活動資訊，讓消費、優惠與生活資訊只需一鍵就到位。

全館超值優惠即日起至10月5日，消費滿5000元回饋2%、滿2萬元回饋5%、滿5萬元回饋8%，最高回饋3萬元電子禮券；活動期間單筆滿2000元還有機會獲得「PAUL香榭雙人早午餐」、「金色三麥當季雙人套餐」及來店禮等限時好康。

遠東巨城購物中心推出「寵愛自己」特別企畫，於 1F玻璃屋打造情境展示空間，選用「Yogibo」舒適懶人沙發，結合香氛、生活選物等商品，歡迎民眾前往享受一個人的自在時光。圖／遠東巨城購物中心提供
遠東巨城購物中心推出「寵愛自己」特別企畫，於 1F玻璃屋打造情境展示空間，選用「Yogibo」舒適懶人沙發，結合香氛、生活選物等商品，歡迎民眾前往享受一個人的自在時光。圖／遠東巨城購物中心提供

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