舊iPhone別躺抽屜!全家「鑑價換現金」已回收58萬支 舊殼再折500元

iPhone 18新機上市帶動換機潮，全家（5903）搶攻舊機回收商機，擴大FamiPort舊機回收服務。全家表示，自2009年推動廢3C回收以來，累計回收近58萬支廢手機；此次並攜手億電通推出舊機鑑價換現金服務，不限品牌、機型皆可回收，即日起至2027年3月2日完成回收，還有機會抽中iPhone 18 Pro Max。

全家指出，消費者可先至億電通官網完成舊機線上估價並取得寄件編號，再透過全家FamiPort機台免運寄出。完成回收除可依鑑價結果取得現金，另可獲得100元全家紅利金及Let’s Café經典美式中杯一杯，並取得iPhone 18 Pro Max 256GB抽獎資格。

此次活動每月將抽出一台iPhone 18 Pro Max，活動期間共送出五台，消費者完成回收的手機數量愈多，可取得的抽獎機會也愈多。全家藉由新機上市換機需求，進一步串接舊機鑑價、物流寄送及門市通路，希望擴大3C回收服務使用率。

除了仍具有殘值的舊手機可鑑價換現金，已無使用價值的廢手機，也可直接交由全家門市回收。目前全台約4,500間店舖櫃檯提供廢手機、電池、筆電、平板及行動電源等廢3C回收服務，並提供購物金折抵，其中廢智慧型手機每支可折抵購物12元。

全家也將回收範圍從手機進一步延伸至手機殼，攜手犀牛盾（RHINOSHIELD）推動「RHINOLOOP循環進化行動」。不限型號、年份及款式的犀牛盾手機殼，均可透過FamiPort免運寄回；消費者加入犀牛盾官網會員並啟動舊殼回收後，可取得500元折價券。

全家近年持續運用全台門市與FamiPort物流網絡擴大回收服務，此次搭上iPhone新機換機潮，從仍有殘值的舊手機鑑價，到無使用價值的廢3C及舊手機殼回收，進一步擴大便利商店在循環回收服務的應用場景。