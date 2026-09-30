85歲長者逛101丟愛馬仕包！內有7本存摺＋印章 賈永婕曝光結局

台北101董事長賈永婕昨(29)日晚間於臉書曝光一起101失物失而復得的驚險事件。她表示當天下午接獲友人來電，告知朋友85歲的公公到101逛街，卻在四樓上完廁所後忘了拿走包包。家人發現後趕緊返回尋找，但當時包包已經不見，連樓下失物櫃台也沒有收到，於是一邊請相關人員協助調閱監視器，一邊趕緊請長者先去報警，同時通知銀行注意帳戶安全。

更令人緊張的是，包包裡裝的竟是長者幾乎全部的家當，包括7本存摺及印章。讓她驚喊：「我的老天爺！是想在週年慶買爆101嗎？」

就在長者前往報警途中，意外傳來好消息，原本不見的包包被一名好心人送回101櫃檯，包內物品也全數完好無缺！長者最後順利拿回包包，讓虛驚一場的失物案圓滿落幕。

賈永婕也在貼文中感謝拾獲包包並主動送回的好心人，笑稱「101真是一個好地方」，並在文末幽默補充：「老人家是一個非常有禮貌的尊稱對吧」。

網友一面讚台灣人善良一面急喊：這樣放太危險

貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身「失而復得」經驗，也對拾獲者主動歸還的行為大力稱讚。有網友分享，親友過去曾將包包遺留在台鐵列車，直到深夜才想起，隔天一早聯繫台鐵後，發現包包已被完整放在失物招領處，直呼「台灣真的是一個好地方」，認為這類拾金不昧的行為展現社會互助與人情味。

也有網友透露，自己曾在台北101廁所遺失手機及皮夾，返回尋找時已不在原處，後來才發現被送到失物招領處；另有人分享曾將帆布包遺落在店內椅子下，最後同樣順利找回。這些留言讓不少人感嘆，遇到遺失物品時，「堅持回去找是對的」，也有人留言「台灣很安全」、「台灣人的誠實善良」。

不過，相較於讚嘆失而復得，也有不少網友將焦點放在長者包包內的物品，對於「7本存摺＋印章」的組合感到驚訝。有人笑稱「阿公想幹嘛」、「是不是要把101買下來」，甚至戲稱老人家似乎是帶著「全部家當」出門；也有人提醒，存摺與印章同時放在身上，一旦包包遭竊，恐怕可能衍生更大的財務與個資風險。

此外，還有網友注意到長者使用的包包，應為一款要價約21萬新台幣起跳的愛馬仕包，笑稱「包包本人身價不菲」、「好時髦的公公」。