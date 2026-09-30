海景、親子推薦！台灣2026度假飯店TOP 10

你的最愛是哪間？

拉開窗簾就是山海，換上拖鞋走去泡湯，孩子已經在泳池玩到不肯上岸；晚餐吃完不用趕行程，只要慢慢走回房間，連手機都懶得拿起來。

這種「住進去就不想出門」的感覺，大概就是度假飯店最迷人的地方。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一年（2025/9/21～2026/9/20）網路討論，盤點聲量最高的10間台灣度假飯店。從親子、溫泉、海景、泳池，到沙灘、運河與毛孩友善，這次不只看誰最紅，也看看網友到底為了什麼一住再住。

下一次想逃離日常，這份十大榜單可以先收起來。

NO.10 長榮鳳凰酒店（礁溪）

網路聲量：2,050筆

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

娛樂設施：空中戶外游泳池、慢活SPA區、露天風呂、岩盤浴、複合娛樂室、球類娛樂室、手作教室、KTV視聽室、健身房

想找一間「進飯店後就不太需要排其他行程」的度假飯店，礁溪長榮鳳凰是不少網友討論宜蘭住宿時會點名的選擇。飯店鄰近礁溪溫泉公園，館內規劃1,500坪親水空間，5樓慢活SPA區有空中戶外游泳池與多種主題池，3樓則集合電玩、體感賽車、撞球、桌球、手足球、冰球、手作教室、健身房與KTV等設施，從泡湯、玩水到室內娛樂，幾乎可以一路待到退房。

對帶著孩子出門的家庭來說，這裡的行程表可以寫得很短。大人泡湯歇腳，孩子在手作教室與娛樂室之間來回放電，一天的時間就在館內慢慢用完。餐桌則是另一條記憶線，酒店自2023年起連續三年在「食尚玩家旅宿大賞」獲得美食類獎項，2025年拿下殿堂級美食大獎與票選人氣王大獎。

本次統計期間，不少家長在比較礁溪寒沐、礁溪老爺、宜蘭威斯汀等度假飯店時，也會把長榮鳳凰一起列入名單。住過的網友分享「每天還會有不同的親子手作DIY和簡易烘焙教室可以預約上課」，也有人認為「長榮鳳凰是食物大勝，房間也比較明亮」、「長榮的自助餐＋設施完勝」。當然，也有住客直言價格「不是很親民」。但溫泉在房裡，玩樂在樓上，礁溪的一天，不必走出飯店也能過得很滿。

NO.9 福容大飯店 福隆

網路聲量：2,195筆

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街41號

娛樂設施：福隆海水浴場、福隆海洋溫泉、兒童遊戲室、健身中心、星光KTV、腳踏車租借、SUP立式划槳、河畔獨木舟

推開飯店的門，就是沙灘。福容大飯店福隆緊鄰福隆海水浴場，房客到大廳櫃檯登記後即可免費入場，官網公告2026年的適用期間為5月1日至10月20日。白天下海踩沙、划SUP與獨木舟，傍晚回到館內泡進福隆海洋溫泉，玩海與泡湯之間，不必再上車移動。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，統計期間內討論以夏季最集中，福隆國際沙雕藝術季、夜訪沙蟹與海水浴場玩水等活動，都帶動不少親子家庭分享住宿心得；在Threads詢問北部親子飯店時，福隆福容也經常被列進名單。飯店2025年推出「奇幻冒險島」親子主題樓層，共有25間沉浸式主題客房，館內另設兒童遊戲室，遇上雨天，孩子的電量也有地方放完。

網友分享「小孩可以請教練帶衝浪，超級好玩的」、「大寶可以沙灘、遊戲室或是泳池玩，還可以去外面騎腳踏車」、「住在北部的，我覺得是快又方便的度假」，但也從家長角度提醒，部分安全防護仍有改善空間。福隆的玩法也不只夏天，春天騎單車、夏天玩海看沙雕、天氣轉涼後泡溫泉，一間飯店就能把福隆兩天一夜的節奏慢慢串起來。

NO.8 劍湖山渡假大飯店

網路聲量：2,331筆

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號

娛樂設施：酷奇親子館，付費設施包括兒童遊戲區、撞球與賽車模擬；另有兒童故事屋、健身房、三溫暖及SPA

對想帶孩子來一趟「玩到沒電」的家庭來說，劍湖山渡假大飯店最大的優勢，就是住宿和主題樂園幾乎可以直接排成同一段行程。飯店緊鄰劍湖山世界，官方目前仍提供飯店往返樂園的遊園接駁；白天玩摩天輪、G5飛天潛艇、小威の海盜村與兒童玩國，累了就直接回飯店，不必再拉車換點。

回到飯店後，館內還有兒童故事屋、健身房、三溫暖及SPA等空間，酷奇親子館則提供兒童遊戲區、撞球與賽車模擬等付費設施。就算遇到下雨，或孩子離開樂園後還有體力，也還有室內備案可以接著玩。官方目前也持續推出酷奇親子房住宿方案。

本次調查期間最大的話題，則來自2026年8月登場的「名偵探柯南」聯名。飯店推出柯南主題房與角色限定下午茶，讓住宿本身也成了粉絲行程的一站。IG社群從房間布置、角色細節一路聊到限定餐點與周邊，網友討論「五人組跟基德那兩間可能會很難訂到」、「房間是隨機的」，也有人大讚「小五郎的飲料是啤酒超級讚」、「安室的三明治也還原了」；還有粉絲提醒，聯名下午茶不用入住也能單獨前往體驗。官方也確認2026年8月推出柯南聯名下午茶及名偵探柯南主題房相關活動。

NO.7 福容大飯店 淡水漁人碼頭

網路聲量：2,386筆

地址：新北市淡水區觀海路83號

娛樂設施：戶外游泳池、溫泉大眾池、兒童遊戲區、海景健身房、樂活運動中心、麗。養身SPA、情人塔

郵輪造型外觀加上淡水河口夕陽，讓福容大飯店淡水漁人碼頭成為北部很有辨識度的海景度假飯店。飯店就在漁人碼頭第一排，3樓戶外泳池設有成人池、兒童戲水池與SPA池，傍晚能一邊戲水、一邊看夕陽與情人橋亮燈；泳池採季節性開放，每年5月至10月營運。

統計期間內，飯店聲量也跟著淡水大型話題升溫。2026年5月淡江大橋正式通車，帶動淡水、八里輕旅行討論；8月淡水漁人碼頭仲夏煙火登場時，新北市官方更直接把福容大飯店前的環港步道列為推薦觀賞點。網友遇到連假下雨時分享「下雨天還是可以在裡面好好的放電」，也有帶長輩入住的旅客稱讚早餐設有淡水在地餐點，「讓人可以體驗當地的飲食文化」。但對於住宿細節也有不少抱怨，臉書社團網友留言「淡水福容真的很打咩，我去住浴缸裡面都是頭髮，放了水後，水上飄了超級多頭髮的，有夠恐怖」、「最不滿意的611房，一進房就一股很重的沼氣味，房務一直說是濕氣重導致」、「福容最推福隆，不會再訪就是淡水」，房務與客房維護的實際體驗，也成為部分住客是否願意再訪的重要考量。

NO.6 八里福朋喜來登酒店

網路聲量：2,408筆

地址：新北市八里區觀海大道8號

娛樂設施：室外游泳池、溫泉設施、健身房、兒童遊樂設施

拉開窗簾就是淡水河景，八里福朋喜來登酒店把水岸、溫泉和近郊度假感放進同一晚住宿裡，對岸是大屯山的稜線；位於八里區觀海大道、左岸公園旁，屬於萬豪集團旗下的福朋喜來登品牌，241間客房，館內設有室外游泳池、溫泉、健身房與兒童遊憩室；部分河景客房還能直接在房內泡湯，一邊看水岸景色。

統計期間內，飯店最主要的討論來自餐飲。西餐廳The Mesh Kitchen自助餐，以及禧粵樓港點、櫻桃鴨吃到飽，都持續出現在吃到飽社團與美食分享中；禧粵樓吃到飽今年6月底回歸後，又帶起一波討論。住宿面則集中在河景與寵物友善，有脆友分享「高級飯店的寵物友善大推八里福朋喜來登」，也有人形容「拉開窗簾就是超Chill的淡水河景，光坐在房間放空就很舒服！」

餐飲評價也不是一面倒，有回訪網友認為「湯品都是微溫而已，美味大打折扣」，脆友整理住宿心得時，將八里福朋喜來登列在「覺得還好」的名單中。

河在窗外，湯在房裡，餐桌上的起落，決定旅人會不會再回來一次。

NO.5 墾丁凱撒大飯店

網路聲量：2,496筆

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號

娛樂設施：椰林泳池、兒童館、育樂中心、CAESAR SPA、小灣沙灘、健身房、浮潛、帆船、獨木舟、SUP立槳

2026年，墾丁凱撒大飯店迎來開業第40年，南國的辨識度還在老地方。從館內沿著海濱步道，就能走到小灣沙灘，沙灘旁的小灣服務站備有躺椅、陽傘與玩沙工具。回到椰林泳池，成人池、兒童池與溫水按摩池各有各的節奏，官網稱為全台少見的3米深跳水池，也藏在同一片椰影裡。

本次調查期間，聲量主要來自兩波話題。一是墾丁觀光與國旅房價討論，飯店多次被媒體與網友拿來當案例比較，PTT八卦板相關新聞也累積大量推文；另一波則是2026年5月8日至6月14日登場的「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」。Longchamp把小灣沙灘變成期間限定海灘場景，並在墾丁凱撒1樓設置夏日快閃店，從沙灘活動、品牌裝置到打卡照，都替飯店帶來一波新的社群討論。

親子家庭的住宿體驗則延伸到館內。兒童館設有球池、溜滑梯、家家酒與大型積木，育樂中心另有Switch、撞球及益智遊具；想往海上跑，也能安排浮潛、帆船、獨木舟與SUP立槳。脆友分享「墾丁凱撒剛去住了3晚，遊戲室大人小孩都有得玩，泳池還有小溫泉，餐廳好吃，走到對面就是沙灘，可以借挖沙組有浴巾淋浴間跟廁所很方便」，也有回訪住客留言「凱撒房間大，有渡假fu，食物好吃」、「訂了凱撒三天兩夜2大2幼就要$25600，還不包含包車下去的錢⋯真的覺得國旅比出國還貴」。

NO.4 宜蘭力麗威斯汀度假酒店

網路聲量：2,598筆

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

娛樂設施：露天溫泉、戶外游泳池、Spa、健身中心、Westin Family Kids Club、KTV

想找一間真正有「離開日常」感的宜蘭飯店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店很有自己的節奏。飯店位在員山，不在熱鬧的礁溪溫泉街上，空間以宜蘭日式老建築為設計靈感，融入現代簡約與禪意；全館共有85間客房、套房及6間獨棟別墅，館內另有露天溫泉、戶外泳池、Spa與健身中心，從游泳、泡湯到放空，都能留在飯店裡慢慢完成。

飯店另一個招牌，是員山溫泉。官方資料顯示，泉質屬碳酸氫鈉氯化物泉，水質清澈、無色無臭，也就是俗稱的「美人湯」；除了客房湯池，館內也設有露天風呂。親子旅客則有Westin Family Kids Club，有KTV設施，遇到下雨天一樣有室內活動可以安排。

網友直呼「台灣目前為止住過最喜歡的親子飯店」、「不只小孩開心，大人也可以過得很舒服！」不過餐飲評價並非一面倒，也有旅客直言「可是他們晚餐不佳耶」。另一名住客則提到，飯店房間數不算多，但房間空間大、大廳有設計感，迎賓小零食也很受孩子喜歡。整體來看，如果期待的是泡湯、泳池與親子空間兼具，又不想住在熱鬧觀光區，這裡走的是比較安靜、完整的度假路線。

NO.3 日月潭涵碧樓酒店

網路聲量：2,919筆

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號

娛樂設施：60公尺無邊際泳池、健身房、SPA芳療、養生活動

坐在無邊際泳池邊，整片日月潭就在眼前，幾乎就是涵碧樓最經典的畫面。這裡曾是蔣介石的行館，1998年由鄉林集團接手改建，邀請澳洲建築師Kerry Hill以極簡禪風重新打造，以「Ongoing Style」概念打造低調、留白的空間，刻意讓建築退到山水之後。60公尺無邊際泳池則採Over Flow設計，視線從池水一路延伸到日月潭與天空，也成了旅客最容易記住的景色。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，一部分聲量來自國旅房價爭議。每當媒體與網友討論「國旅是不是太貴」，涵碧樓幾乎都會被點名，成為高房價飯店的代表案例；董事長賴正鎰2026年3月受訪談「高價值旅遊」的新聞，也在PTT引發討論，一位同時住過谷關虹夕諾雅與涵碧樓的脆友分享「想要ㄧ看過去就會驚嘆的就是涵碧樓，訂房要備註高樓層房型，景真的很無敵，但房間偏老舊」，其他網友表示「早餐、中式晚餐不太好吃」、「設備真的有些年代感了」。

日月潭第一排的湖景無可取代，讓涵碧樓至今仍是許多人口袋裡「一生必住」的名單；比起親子放電或把行程塞滿，涵碧樓更適合把時間留給湖景與慢節奏。

NO.2 理想大地渡假飯店

網路聲量：3,099筆

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

娛樂設施：環河遊船、游泳池、兒童遊樂設施、自行車、射箭場、各式球場、生態體驗活動

一條2.2公里長的運河穿過園區，西班牙風格的別墅沿著水岸排開，理想大地渡假飯店的記憶點，從上船那一刻開始。電動遊艇在7座碼頭與16座橋樑之間緩緩穿行，兩岸是山景、水色與整片綠地，住宿本身就像一場慢慢展開的旅行。2026年8月，飯店在易遊網「台灣最美飯店大賞」拿下最美飯店度假獎，寫下8連霸紀錄。

一篇貼文「台灣有沒有全包式度假村」，PTT網友直言「在台灣唯一聽過的這種全包式渡假村就是花蓮的理想大地」，脆友詢問親子飯店、寵物友善住宿的熱門串中，理想大地也經常被列入推薦名單。網友討論「雖然有點歷史，真的很推薦想來放鬆的人」、「看得出園區有很用心的整理」「環境很棒但東西超難吃」、「浴缸可以泡澡，到處都有可愛的熊熊，讓人驚喜」。

除了運河，園區還有5.7公頃「豐之谷自然生態公園」，可參加城市農夫、單車、馬術、滑草等體驗；客房陽台多面向河道與縱谷山景，從遊船、散步到回房休息，都延續同一種慢度假節奏，靠獨特的園區景觀留住回訪客。對親子家庭，或想真正放空的人來說，理想大地不必排進行程表，它本身就是行程。運河讓人想回來，餐點與歲月的痕跡，則是網友最常提醒的地方。

NO.1 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

網路聲量：3,687筆

地址：桃園市大溪區日新路166號

娛樂設施：戶外泳池、室內泳池、Kid's Club、Go Go Park、天夢芳療、24小時健身房

拿下本次度假飯店榜單冠軍的，是距離台北不到一小時車程的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店。飯店坐落在大溪高爾夫球場旁，全館204間客房，每間都設有獨立觀景陽台；招牌戶外泳池以棕櫚樹與大片綠意營造南洋度假感，也讓飯店連續2023、2024、2025三年拿下「食尚玩家旅宿大賞」異國度假風大獎。

本次調查期間，討論橫跨親子、寵物與婚宴等不同族群，其中一則Threads求助意外成為最暖心的話題。一名入住家長臨時詢問「試試萬能的threads上有沒有人正在大溪威斯汀的家長身上剛好有多一件XL的尿布能賣給失格的父母的？」沒想到同樣住在飯店的家長直接把尿布放到房門口，還貼心留下紙條；這串互動累積超過3.5萬個讚、74萬次瀏覽，也讓一場臨時求救變成旅途中陌生人互助的小故事。其他脆友則觀察飯店「幾乎是孕媽咪、家庭客群」、「沒有小孩比較難感受他的魅力」，點出親子家庭仍是最鮮明的住宿客群。

2026年飯店再把客群往毛孩家庭延伸，啟用「威斯汀毛孩樂園」，規劃狗狗專屬戶外綠地、觸覺步道、樹洞、溜滑梯與草皮攀爬屋等設施。 網友有人二訪後表示「還覺得有在進步的飯店，大溪威斯汀是第一家，明年我也會想再去」，也有人認為「除了飯店內餐廳很貴、叫不了外送以外，覺得一切都很好」。從親子到毛孩，能不能持續把設施新鮮感與住宿品質顧好，也會是這間冠軍飯店留住回訪客的關鍵。

這份十大排行榜單看得出來，旅客在意的早就不只是「房間漂不漂亮」，而是住進去之後，有沒有足夠的理由讓人願意把時間留下來。

下一次想逃離日常，也許真的不用先查機票。先挑一間飯店，好好住上一晚就行。

還在猶豫下一趟假期要住哪？《網路溫度計DailyView》網路口碑榜「度假飯店」整理全台熱門住宿品牌，從親子、溫泉、海景到泳池度假村，用網路聲量、好感度與討論趨勢，帶你快速看懂哪些飯店最近最受關注。想找一間真的有人住、有人聊、也有人願意再訪的度假飯店，先從榜單開始找。

每日更新「度假飯店」網路口碑榜，即時關注網友都在討論哪幾間。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月21日至2026年9月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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