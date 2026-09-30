吃漢堡排也能補蛋白質！肉的長谷川×戰神MARS「4款聯名套餐」新上桌

隨著全民運動盛行，「蛋白質」成為許多人在外用餐的重要挑選標準。來自日本的漢堡牌專門店「肉的長谷川」，攜手台灣乳清蛋白「戰神MARS」，自10月1日起聯名推出4款高蛋白套餐，最高可補充53克蛋白質，同時也調整配菜內容，讓飲控一族也能輕鬆享用。

本次聯名套餐共有4種方案，皆以招牌品項為主角。其中「100%純牛爆汁套餐」內含有純牛肉製成的漢堡排，2塊含蛋白質40克、3片含蛋白質52克，各為340元、420元。「經典流心漢堡排套餐」也重新回歸，將牛豬肉製成的漢堡排包入起司，含有38克蛋白質，每份300元。另外還有「輕盈高纖雞肉套餐」、「蒜香勁化雞腿套餐」，各含有53克、45克的蛋白質，每份280元起。

除此之外，聯名套餐重新調整配菜，將精緻澱粉改為栗子地瓜與玉米，再加上花椰菜與四季豆。同時戰神MARS將每包擁有13.6克蛋白質的新品「MARCOO蛋白脆脆」製成「蛋白脆脆玉子燒」，讓民眾又能攝取蛋白質，同時也能擁有甜點享受。

活動期間點購4款聯名套餐任一套，即可獲得「戰神MARS全站95折折扣券」；MARS會員憑LINE指定優惠券到店，免費升等「日光蛋」一顆。隨餐並附贈「MARCOO蛋白脆脆」一包。