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必勝客「10款大比薩」外帶199元！頂呱呱「經典肉塊」限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱「經典肉塊」重新回歸，重現創始的切法，一斤特價299元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「經典肉塊」重新回歸，重現創始的切法，一斤特價299元。圖／頂呱呱提供

必勝客」自即日起推出全新「霸王雙雞比薩」，一次吃到鮮嫩雞球、香燻雞絲兩種雞肉，再搭配番茄、菠菜、洋蔥，以及洋香菜葉與莫札瑞拉起司，讓濃郁起司香氣與雙重雞肉風味相互襯托，大比薩595元、小比薩535元。

慶祝新品登場，必勝客同步推出優惠，即日起至10月30日的特定時段，共10款口味大比薩可享「外帶199元」，包括霸王雙雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、炙燒豬肉總匯、醬燒鮮蛤田園、夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞等10款。10月8日前，PK APP推出會員專屬優惠，全口味大比薩「通通5折」，再送厚燒醬烤BBQ（2腿2排）或BBQ烤雞（4翅4腿），價值229元。

本土速食「頂呱呱」自10月1日至10月11日期間，限時推出復刻版「經典肉塊（一斤雞）」，讓消費者認識頂呱呱最具代表性的炸雞吃法。

「肉塊」是一斤雞早期的商品名稱，將整隻雞依特有方式處理，分切成大小適中的雞肉塊，可隨機吃到雞胸、雞腿、雞翅等不同部位。因為切較小塊，醃料更能完整包覆雞肉，外層也更加酥脆。也因為早期以秤重方式販售，逐漸以「一斤」作為固定份量，也因此延伸為「一斤雞」。

本次「經典肉塊」重新回歸，重現創始的切法，一斤特價299元，各部位採隨機搭配。購買「經典肉塊」，可加購「神級點心盒」，內含雞脖子1份、地瓜薯條1份，原價154元，特價99元。

「必勝客」推出全新「霸王雙雞比薩」。圖／必勝客提供
「必勝客」推出全新「霸王雙雞比薩」。圖／必勝客提供

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