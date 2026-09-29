Krispy Kreme連3天「買1盒送1盒」 東泉辣椒醬也變萬聖節甜甜圈

萬聖節即將到來，連鎖甜甜圈「Krispy Kreme」把甜甜圈送進「怪奇料理實驗室」，以「Weird Outside. Surprisingly Good Inside.」為概念，限時推出3款萬聖節限定怪奇甜甜圈，帶來東泉辣椒醬、花生醬、紫薯等特殊風味與驚悚外型，為萬聖節創造怪奇的回憶。

Krispy Kreme 本次推出的怪奇料理實驗室甜甜圈，自10月1日至10月31日期間限定登場。其中「花生辣醬怪」挑戰甜甜圈的甜味框架，運用台中人熟悉的在地神醬「東泉辣椒醬」，以經典糖霜甜甜圈為基底，鋪上花生醬、花生碎粒，再加入東泉辣椒醬，創造出甜鹹微辣的特殊風味，並以怪奇巧克力點綴造型，每顆60元。

「紫薯魔藥」則將紫薯化身神秘魔藥，打造滿滿的萬聖節氛圍。將甜甜圈裹上紫薯巧克力，再以蛋白糖霜勾勒怪奇紋路，並「R.I.P. 墓碑巧克力」，裡面還藏著紫薯卡士達內餡，每顆60元。另款「薄荷異變體」則以巧克力蛋糕甜甜圈披上醒目的綠薄荷巧克力，搭配OREO餅乾碎、巧克力淋醬與毛毛蟲軟糖，創造宛如實驗槽裡產生異變的怪奇造型，每顆60元。

10月1日至10月31日期間，Krispy Kreme同步針對6入、12入禮盒打造萬聖節限定新裝，活動期間購買任一顆萬聖節甜甜圈，加購任一大杯飲品則享「現折15元」。10月1日至10月3日，憑LINE好友新品券，購買萬聖節甜甜圈禮盒，即贈「原味糖霜甜甜圈」一盒。。10月12日至10月23日期間，凡於門市購買6入或12入萬聖節怪奇甜甜圈禮盒，即可挑戰怪奇盲抽，可隨機獲得一顆甜甜圈，中獎率100%。

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