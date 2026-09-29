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27春夏米蘭時裝周／把圖書館變伸展台！Loro Piana探索生活多樣需求

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供

以高級面料聞名的義大利品牌Loro Piana於米蘭時裝周期間，選在布雷拉宮內的布雷拉國家圖書館發表2027年春夏系列「Solutions For」，串起時裝、工藝與歷史文化空間，透過一場沉浸式體驗，回到品牌長久以來的精神：先洞悉生活需求，再以面料、結構與功能提出精準解決方案。

本季系列並未只聚焦於單一生活場景，而是從日常不同時刻出發，涵蓋禦寒保暖、戶外活動、球場時光、入夜後場合、清晨啟程的短途旅行，以及海灘上的悠閒時光，讓服裝成為回應生活需求的實用方案。「Solutions For」也因此不只是系列名稱，更成為Loro Piana重新思考服裝與生活關係的設計主軸。

發表場地本身亦成為系列的重要一環。品牌於歷史悠久的Maria Teresa廳呈現作品，這座以哈布斯堡王朝女王Maria Theresa命名的空間，高掛女王肖像，窗間則設置以Loro Piana標誌性Kummel色邊框裝飾的帆布展板，展示品牌經典設計手稿。胡桃木展示櫃則陳列品牌經典服飾與原始設計手稿，其中包括品牌首款經典設計之一的Grande Unita圍巾；每件作品旁並配以詩句，為經典設計增添故事性。溫暖的地毯鋪陳，也讓原本充滿歷史感的圖書館空間多了一分生活氣息。

穿過Maria Theresa廳後，賓客進入Sala Lettura閱讀廳，空間被重新打造為舒適休息區，2027年春夏系列造型融入其中，讓歷史場景成為服裝展示的一部分。這裡同時規畫四個沉浸式互動展區，從面料、剪裁、太陽眼鏡到網版印花，帶領來賓近距離了解Loro Piana背後的工藝細節。其中，布料樣本展桌呈現系列頂級面料；剪裁工藝展桌聚焦服裝的細節處理與精準工藝；太陽眼鏡展桌則介紹本季眼鏡作品的特色與品質；網版印花展桌進一步揭示絲網印刷工藝，並展示本季標誌性印花圖案從製作到成形的過程。

Loro Piana 2027年春夏系列女裝印花圖案在光線下變得柔和不搶眼。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列女裝印花圖案在光線下變得柔和不搶眼。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列男裝造型繼續以從容自在為核心，展現隨性不羈的時尚態度。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列男裝造型繼續以從容自在為核心，展現隨性不羈的時尚態度。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏結構柔軟舒適，延續置身戶外的理念，讓穿衣者與周遭環境自然融為一體。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏結構柔軟舒適，延續置身戶外的理念，讓穿衣者與周遭環境自然融為一體。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場規畫四個沉浸式互動展區。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場規畫四個沉浸式互動展區。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列女裝以簡潔線條彰顯雋永魅力。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列女裝以簡潔線條彰顯雋永魅力。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列以醒目帽款點綴。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列以醒目帽款點綴。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供

Loro Piana選在布雷拉宮內的布雷拉國家圖書館發表2027年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana選在布雷拉宮內的布雷拉國家圖書館發表2027年春夏系列。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列發布會現場。圖／Loro Piana提供

Loro Piana 2027年春夏系列造型採用標誌性的修長線條。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2027年春夏系列造型採用標誌性的修長線條。圖／Loro Piana提供

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