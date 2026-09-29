27春夏米蘭時裝周／把圖書館變伸展台！Loro Piana探索生活多樣需求
以高級面料聞名的義大利品牌Loro Piana於米蘭時裝周期間，選在布雷拉宮內的布雷拉國家圖書館發表2027年春夏系列「Solutions For」，串起時裝、工藝與歷史文化空間，透過一場沉浸式體驗，回到品牌長久以來的精神：先洞悉生活需求，再以面料、結構與功能提出精準解決方案。
本季系列並未只聚焦於單一生活場景，而是從日常不同時刻出發，涵蓋禦寒保暖、戶外活動、球場時光、入夜後場合、清晨啟程的短途旅行，以及海灘上的悠閒時光，讓服裝成為回應生活需求的實用方案。「Solutions For」也因此不只是系列名稱，更成為Loro Piana重新思考服裝與生活關係的設計主軸。
發表場地本身亦成為系列的重要一環。品牌於歷史悠久的Maria Teresa廳呈現作品，這座以哈布斯堡王朝女王Maria Theresa命名的空間，高掛女王肖像，窗間則設置以Loro Piana標誌性Kummel色邊框裝飾的帆布展板，展示品牌經典設計手稿。胡桃木展示櫃則陳列品牌經典服飾與原始設計手稿，其中包括品牌首款經典設計之一的Grande Unita圍巾；每件作品旁並配以詩句，為經典設計增添故事性。溫暖的地毯鋪陳，也讓原本充滿歷史感的圖書館空間多了一分生活氣息。
穿過Maria Theresa廳後，賓客進入Sala Lettura閱讀廳，空間被重新打造為舒適休息區，2027年春夏系列造型融入其中，讓歷史場景成為服裝展示的一部分。這裡同時規畫四個沉浸式互動展區，從面料、剪裁、太陽眼鏡到網版印花，帶領來賓近距離了解Loro Piana背後的工藝細節。其中，布料樣本展桌呈現系列頂級面料；剪裁工藝展桌聚焦服裝的細節處理與精準工藝；太陽眼鏡展桌則介紹本季眼鏡作品的特色與品質；網版印花展桌進一步揭示絲網印刷工藝，並展示本季標誌性印花圖案從製作到成形的過程。
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