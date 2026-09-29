萬豪插旗日月潭 全台首家AC歐軒酒店拚2030年開幕

全球規模最大的跨國酒店集團「萬豪國際集團」宣布插旗日月潭，今天與精英之境簽約將合作引進旗下AC Hotels，打造全台首家日月潭萬豪AC歐軒酒店，規畫興建5棟建築共173間客房，總面積超過2000坪，預計在2030年第四季開幕。

日月潭是國際知名景點，當地民宿、旅館林立，更有涵碧樓、雲品溫泉酒店、漢來日月行館及日月潭力麗溫德姆酒店等國際級觀光酒店布局；萬豪國際集團（Marriott International）看準日月潭觀光市場仍具發展潛力，今宣布插旗日月潭。

由精英之境與萬豪集團合作，引進萬豪旗下中高端設計酒店品牌AC Hotels by Marriott，於日月潭水社壩附近打造全台首家「日月潭萬豪AC歐軒酒店（AC Hotels by Marriott Nantou Sun Moon Lake）」，今舉辦簽約記者會，縣長許淑華受邀見證。

精英之境董事長洪乙彥說，日月潭在2025年來台旅客消費及動向調查，仍以38.18%的喜愛度居全台景點之冠，也是最受國際旅客喜愛的台灣景點，因此與萬豪國際合作導入其品牌與營運體系，為日月潭國際旅宿市場注入全新品牌動能。

此次簽約不僅代表AC歐軒酒店品牌首度進軍台灣，也反映國際酒店集團看好日月潭觀光市場發展潛力，投資金額約30至40億元，規畫興建5棟建築共173間客房，總面積逾2000坪，依不同客群打造度假、商務、家庭及親子等住宿型態。

至於房價，洪乙彥說，未來將與萬豪團隊討論，盼訂出兼顧品質與市場接受度的價格。縣長許淑華表示，AC Hotels by Marriott進駐，顯示業者對南投高端旅遊市場具信心，也為日月潭增添國際旅宿新選擇，且有助於提升整體旅宿服務品質。

許淑華也提到，萬豪國際品牌、營運體系及全球會員與銷售網絡導入南投，可望進一步觸及國際自由行、高端休閒及商務客群，縣府將推動旅宿與在地產業串聯，擴大國際品牌進駐帶來的觀光及產業效益，讓觀光發展帶動地方產業與農業行銷。

日月潭萬豪AC歐軒酒店（AC Hotels by Marriott Nantou Sun Moon Lake）模擬圖，初步規畫興建5棟建築共173間客房，將依不同客群打造度假、商務、家庭及親子等住宿型態。圖／精英之境提供

日月潭萬豪AC歐軒酒店（AC Hotels by Marriott Nantou Sun Moon Lake）模擬圖，初步規畫興建5棟建築共173間客房，將依不同客群打造度假、商務、家庭及親子等住宿型態。圖／精英之境提供

精英之境董事長洪乙彥（右）和萬豪國際集團台灣區域總經理Bastien Giannetti （左）今簽約，將引進AC Hotels by Marriott 進軍台灣，打造全台首家「日月潭萬豪AC歐軒酒店」。圖／南投縣政府提供