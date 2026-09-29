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momo集結逾2萬款商品 迎接「國際咖啡日」黑金商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

隨著居家咖啡市場興起，富邦媒（8454）旗下 momo購物網觀察，咖啡不再只是上班族的「續命神器」，而是結合品味與生活的療癒日常。momo統計，站上咖啡、咖啡機等相關周邊商品的銷售月增為雙位數成長，展現強勁買氣。

為搶攻黑金商機，momo集結上百家品牌、超過2萬款咖啡與咖啡機商品，祭出「國際咖啡日」強檔優惠。活動期間全館咖啡機促銷下殺6折起，消費滿額更可加碼抽咖啡機與點數回饋。

momo從站上銷售數據與近年咖啡市場趨勢觀察，近期站上以「即溶咖啡、咖啡豆」買氣成長較為明顯，消費者對咖啡的需求呈現「便利快速與精品化並行」的趨勢。除了追求即沖即飲、隨手可得的便利性，另一派專業咖啡人也愈來愈重視咖啡風味與沖煮體驗，同步帶動特色濾掛與咖啡豆的買氣。

此外，「風味化、冰飲化」躍升為市場新亮點，咖啡調飲粉、濃縮咖啡液因沖泡快速，且可調製冰美式、拿鐵或氣泡咖啡而大受歡迎，季節性的水果系美式與風味拿鐵也為咖啡市場帶來更多元的選擇。

momo 咖啡 商品

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