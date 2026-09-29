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歐洲河輪搶攻台灣旅客市場 盼人數占比提升到逾25%

中央社／ 台北29日電

台灣旅客是歐洲河輪市場在亞洲的第一位，歐洲河輪業者分析，2026年的旅客量較去年成長15%至20%，明年的旅客預訂量也已經成長10%至15%，整體目標希望可提升到25%至30%。

台灣旅客1年的出國人次將近1700萬人次，若以5%計算，每年大約有85萬人次的高端旅遊市場。

歐洲頂級河輪寰宇河輪亞洲區董事總經理俞翰傑今天在記者會中分析，台灣旅客占比持續提高，2026年旅客數就比2025年成長15%至20%，2027年目前預訂的旅客數也比2026年成長10%至15%。

俞翰傑說，整體的銷售目標希望旅客數可以提升到25%至30%左右，尤其台灣旅客在河輪市場裡是亞洲首位，領先香港與新加坡，將會是發展的重點市場之一。

在客群方面，俞翰傑分析，台灣旅客相較全球旅客來說較為年輕，落在55歲到75歲之間，研判是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，旅客較捨得消費。

寰宇河輪今天宣布與長榮航空共同攜手鳳凰旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊等13家旅行業者合作，俞翰傑說，台灣旅客較喜歡直飛航班，期盼透過這次合作，開發更具差異化的歐洲旅遊行程。

除了歐洲頂級河輪搶攻台灣旅客市場外，郵輪業者仍持續深耕台灣市場，MSC地中海郵輪日前宣布，旗下MSC榮耀號（MSC Bellissima）將於2027年以台灣基隆港為母港，推出13個春、夏季航次，並串聯沖繩、宮古島、鹿兒島、釜山、濟州島等目的地。

歐洲 市場 出國

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