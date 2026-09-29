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澳門新濠天地「REM幻宇」開幕！363坪頂樓別墅曝光 旋轉床、泳池全有

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「REM幻宇」沐光套房。圖/澳門新濠天地提供
「REM幻宇」沐光套房。圖/澳門新濠天地提供

澳門奢華酒店再添新成員！新濠博亞娛樂宣布，澳門新濠天地全新奢華酒店「REM幻宇」將於10月正式盛大開幕。酒店今年8月已以專屬邀請制迎接首批賓客，10月起正式面向全球旅客揭開全貌，以大膽前衛的設計、沉浸式空間及高度私密的服務，打造「夢想之上，感官覺醒」的住宿體驗。新濠天地官網也同步公布「REM幻宇」房型及設施資訊。

「REM」之名源自Rapid Eye Movement（快速眼動睡眠週期），也是人類大腦活動最活躍、夢境最鮮明的睡眠階段。酒店以「夢境」為核心概念，從入口開始就營造不同於一般酒店的感官體驗，透過紅色光影、金屬材質及空間動線，打造介於現實與想像之間的沉浸式場域。

酒店共有149間客房，以套房為主，分為7種房型，包括豪華客房、夜色套房、沐光套房、悅境套房、魅影套房、藝韻間，以及頂樓別墅「幻域」。各房型以濃烈紅色搭配冷冽金屬色，並加入流動光影，呈現截然不同的空間個性。

其中，位於30樓的「幻域」是酒店頂級房型，面積達1,200平方公尺，設有私人電梯直達，空間配置包括360度紅色絲絨旋轉床、紅外線桑拿、鞦韆沙發、水療沐浴區，以及室內外相連泳池；另加入DJ台、金屬吧台及水晶籃球框等設計，營造兼具私密休憩與社交娛樂的空間。

其他套房同樣主打強烈個性。藝韻間融入當代藝術、攝影及摩登酒吧區；魅影套房以華麗圖案、光影、鞦韆沙發及360度旋轉床打造沉浸式氛圍；悅境套房可眺望路氹城，並設有鞦韆沙發及紅外線桑拿；沐光套房則朝東，可迎接清晨陽光。官方資料顯示，部分套房面積達120至157平方公尺，並配置浴缸、體驗式淋浴及紅外線桑拿。

客房設備也延續智慧化概念，房內可透過中央觸控平板調整燈光、溫度及背景音樂，部分房型並配備恆溫地板、紅外線桑拿等設施，讓旅客依照需求調整房內氛圍。

除了客房，「REM幻宇」3樓設有戶外泳池，池畔全日制餐廳「浮遐咖啡」結合池畔休閒與餐飲體驗；健身中心則配備Life Fitness Symbio系列器材，並提供私人教練服務。官方稱，該健身中心為全澳首間配備此系列器材的運動空間。

隨著「REM幻宇」加入，新濠天地的奢華酒店陣容再擴大，與超時空先鋒建築「摩珀斯」、融合東方美學的「頤居」等酒店共同構成度假村住宿版圖。旅客入住期間，也可串聯新濠天地內的餐飲、購物、藝術及《水舞間》等娛樂體驗，形成一站式澳門度假行程。

澳門新濠天地「REM幻宇」入口。圖/澳門新濠天地提供
澳門新濠天地「REM幻宇」入口。圖/澳門新濠天地提供

「REM幻宇」悅境套房。圖/澳門新濠天地提供
「REM幻宇」悅境套房。圖/澳門新濠天地提供

「REM幻宇」魅影套房。圖/澳門新濠天地提供
「REM幻宇」魅影套房。圖/澳門新濠天地提供

「REM幻宇」大堂拱形專屬休憩空間。圖/澳門新濠天地提供
「REM幻宇」大堂拱形專屬休憩空間。圖/澳門新濠天地提供

澳門 頂樓 酒店

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