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adidas中信兄弟全新聯名登場 宋晟睿帥氣演繹球場與日常訓練穿搭
adidas自2024年與中華職棒球團中信兄弟攜手合作，隨著2026下半季賽事將進入尾聲，adidas再度與球隊一起推出全新「中信兄弟聯名系列」，邀請當家外野手宋晟睿演繹球員日常訓練與場下休閒穿搭。
這系列除了有adidas創意風格設計，並且融入BROTHERS Logo、球隊代表色彩與adidas標誌性元素，透過五款新品服飾為球迷帶來更多元的穿搭選擇，陪伴爪迷從日常到球場為中信兄弟應援。
聯名系列由中信兄弟外野手宋晟睿示範，當中一款聯名連帽背心以「鋼鐵藍」為主要色彩，加大的袖籠設計在穿著時能讓進行投接球和揮棒打擊訓練時，手臂能舒適活動不受限，胸前點綴adidas與BROTHERS標誌。
另一件連帽外套將中信兄弟代表色「榮耀黃」注入adidas經典三線，自肩線一路延伸至袖身，並且在外套胸前兩側放上adidas與BROTHERS標誌，後頸再以B字隊徽點綴。除了聯名連帽背心與連帽外套之外，亦推出短袖訓練上衣、短袖連帽上衣及長袖連帽上衣等全新單品。
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