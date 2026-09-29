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微風攜手韓國新世界百貨 引進「HYPER GROUND」搶攻K-Fashion商機
微風今年25周年慶攜手韓國「新世界百貨」，引進旗下潮流策展平台「HYPER GROUND」，於微風廣場打造全新韓國頂級Showroom，預計10月下旬開幕。以策展型零售模式，將韓國最具話題性的時尚品牌帶進台灣，讓台灣消費者同步體驗韓國最新流行趨勢。
SHINSEGAE HYPER GROUND並非單一品牌店，是新世界百貨專業買手團隊，發掘兼具設計感、社群話題與市場潛力的韓國潮流品牌，涵蓋時尚、設計、美妝及生活風格等多元領域。
SHINSEGAE HYPER GROUND近年已陸續於日本東京伊勢丹、大阪阪急百貨、澀谷109，以及巴黎百貨Printemps、曼谷CentralWorld等國際指標商場展開合作計畫，這次首次登台選址微風廣場。
即將在10月下旬於微風廣場亮相的SHINSEGAE HYPER GROUND，打造韓國設計品牌展示空間，未來預計依照不同策展主題，邀集韓國潮流品牌、設計師品牌及人氣生活風格品牌輪番登場，約每月更新一次商品內容，透過不同品牌及限定商品，打造韓國頂級K-Fashion Showroom。
微風指出，年輕世代對百貨的期待，已不再只是購物，而是希望在其中探索風格與發現新鮮事物，並與朋友共享具有話題性的時尚風格。微風這次攜手韓國新世界百貨，引進韓國潮流話題品牌，就是新零售布局的其中一步，這也將成為微風持續測試下一代百貨經營模式的重要場所。微風將透過持續更新的內容與期間限定企劃成為年輕人接觸國際潮流、展現個人風格的消費場域。
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