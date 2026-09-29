香港線上旅展開跑！三天兩夜含稅1萬999元起 萬聖節、美酒佳餚一次玩

香港秋冬旅遊旺季登場！香港旅遊發展局今（29）日起至10月8日推出「香港線上旅展」，攜手6大旅行社推出荷包友善、微醺解憂、頂級奢華及超值優惠四大主題行程，三天兩夜香港自由行含稅1萬999元起，從萬聖節Cosplay、美酒佳餚巡禮，到舊城中環深度漫遊，搶攻秋冬旅遊商機。

香港秋季節慶活動接力登場，其中年度餐飲盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日至11月1日在中環海濱活動空間舉行，今年集結超過300個攤位，除國際美酒外，也加入氣泡茶、低酒精手工啤酒及創意雞尾酒等選擇；尊尚名酒區則集結逾20間頂級酒商，並安排超過20場大師班及品酒活動。

活動另一亮點為「品味館」，邀請包括曾登上Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》的李愛德華（Edward Lee）、法國名廚Thierry Marx、上海「遇外灘」品牌總廚陳志評，以及「泉薈館」主廚楊豔彬、香港米其林二星餐廳麗晶軒行政總廚劉耀輝等五位名廚獻藝，推出限定餐酒搭配。

此外，今年新增「只在香港」獨特體驗，超過100間餐廳，包括米其林星級餐廳、酒店及本地人氣餐廳，推出限定招牌菜及地道街頭美食，讓旅客從餐桌探索香港飲食文化。

●萬聖節變裝派對一路玩到10月底

除了美食，香港今年也將萬聖節拉長為整個10月的城市慶典，首度推出大型跨區Cosplay變裝派對，10月17日、24日先行舉辦預熱派對，10月31日萬聖夜則迎來活動高潮，香港多個地標街區將變身萬聖節狂歡熱點。

兩大主題樂園也推出限定活動。香港迪士尼樂園度假區9月18日至11月1日舉行「Disney Halloween Time」，從迪士尼惡人派對、主題娛樂演出到限定美食及Trick-or-Treat活動，打造萬聖節氣氛。

香港海洋公園則於9月5日至11月1日推出「哈囉喂全園祭」，並與音樂人王嘉爾擔任創意總監的原創奇幻IP「Under the Castle」聯乘，推出沉浸式驚嚇體驗。

●漫遊舊城中環 從老街、藝文到酒吧一次收集

想避開熱門景點人潮，香港旅發局也推薦「舊城中環」街區漫遊。以中環至半山自動扶手電梯為核心，串聯傳統廟宇、本地老店、街頭藝術、文化地標及餐廳酒吧，旅客可穿梭中環大街小巷，探索香港的歷史與日常生活。

旅客還可索取實體「舊城地圖」，探索社區特色景點；指定商戶即日消費滿港幣200元，可於中環街市、大館、PMQ元創方等地免費隨機換領限量版街牌磁扣。此外，包括COA、Montana、The Opposites、The Savory Project及Tell Camellia等14家酒吧，也推出以中環為靈感的「舊城限定特調」。

此外，Klook與香港電車合作推出「叮叮美食團」，約一小時搭乘電車漫遊香港，同時品嘗燒味飯、煎釀三寶、碗仔翅、港式點心、蛋撻、豆花及竹蔗汁等七款港味美食，逢星期五至日開辦，售價港幣399元。

●三天兩夜1萬999元起 四大主題優惠一次看

此次線上旅展從平價自由行到頂級酒店都有選擇，其中「荷包友善」方案包括：易遊網推出TUVE酒店三天兩夜兩人一室，搭配香港航空，含稅1萬999元起，另享1元加購網卡。東南旅遊主打銅鑼灣利景酒店或荃灣帝盛酒店三天兩夜四人一室，含下午茶或早午餐，每人含稅1萬999元起。雄獅旅遊則以YX酒店荔枝角三天兩夜兩人一室，升等豪華客房、延遲退房至13時，搭配國泰航空晚去晚回並贈八達通，每人1萬999元起。

喜歡餐酒活動的旅客，可選「微醺解憂」：可樂旅遊推出香港美酒佳餚巡禮專案，入住荃灣西如心酒店三天兩夜四人一室，附價值港幣600元嘉賓特選禮包，包括巡禮入場券、紀念酒杯、美酒美食品味券8張及尊尚名酒區入場券，每人含稅1萬1,888元起。

易遊網則推出香港啟德帝盛酒店四天三夜兩人一室方案，附酒店酒吧雞尾酒，還可1元加購價值港幣600元的美酒佳餚巡禮嘉賓特選禮包，每人含稅1萬3,544元起。

想住頂級酒店，泰元旅行社推出瑰麗酒店三天兩夜兩人一室自由行，升等海景客房並含每日早餐，指定10月16日或12月18日出發，旅展優惠價每人含稅2萬8,800元起；可樂旅遊麗晶酒店方案每人2萬1,888元起；東南旅遊尖沙咀金普頓酒店每人2萬988元起；易遊網唯港薈酒店則每人1萬5,999元起。

「超值優惠」方面，易飛旅遊推出中環晉逸酒店三天兩夜四人一室方案，含中環摩天輪門票及大巴士「發現之旅」，另贈香港無限流量網卡，每人含稅1萬2,900元起。

東南旅遊九龍東帝苑酒店三天兩夜三人一室，每人1萬2,588元起；易遊網逸東酒店三天兩夜兩人一室搭配國泰航空晚班機，旅展期間限量折1,000元，每人含稅1萬2,999元起。

香港線上旅展活動期間為9月29日至10月8日，完整行程及優惠可至香港旅遊發展局線上旅展專頁查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港旅發局推薦「舊城中環」街區漫遊。圖／港旅局提供

香港迪士尼樂園推出「Disney Halloween Time」。圖／港旅局提供

香港海洋公園以「哈囉喂全園祭」迎接萬聖節。圖／港旅局提供