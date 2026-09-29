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GU × rokh秋冬聯名10月5日開賣 格紋、蝴蝶結、荷葉邊創造個性甜美

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU攜手時尚品牌rokh推出2026秋冬聯名系列，全系列將於10月5日起於GU全台實體店舖及官方網路商店正式販售。圖／GU提供
GU攜手時尚品牌rokh推出2026秋冬聯名系列，全系列將於10月5日起於GU全台實體店舖及官方網路商店正式販售。圖／GU提供

GU攜手時尚品牌rokh推出2026秋冬聯名系列。以解構設計聞名的rokh，這一季延續品牌的獨特詮釋展現秋冬風貌。全系列將於 10月5日起於GU全台實體店舖及官方網路商店正式販售，部分商品為指定店舖及網路商店限定。

GU與rokh首度聯名始於2024秋季。這次聯名系列以格紋與花卉圖騰作為主軸，透過蝴蝶結、荷葉邊等標誌性細節，結合立體輪廓設計。其中，蝴蝶結夾層外套以帳篷型輪廓為特色，透過立體剪裁勾勒出富有份量感的造型線條，還可搭配同款格紋荷葉裙。

印有花卉圖騰的刷毛外套，以及運用緹花織法呈現原創圖案的POLO領開襟外套，將rokh擅長的經典融入設計之中。以蓬鬆柔軟仿羊羔毛材質打造的瑪莉珍鞋，結合溫暖觸感與份量感外型，為整體造型增添秋冬氛圍。

這次聯名系列主要以女性消費者為設計對象，共推出14款女裝，價格區間為590元至1,790元，部分單品如POLO領開襟外套，也能融入男性穿搭之中。

刷毛外套(撞色)售價1,290元、Puffy蓬鬆柔軟雙色針織上衣售價990元、BARREL LEG錐形工裝牛仔褲</p><!--5--><p> 售價1,290元。圖／GU提供
刷毛外套(撞色)售價1,290元、Puffy蓬鬆柔軟雙色針織上衣售價990元、BARREL LEG錐形工裝牛仔褲

售價1,290元。圖／GU提供

裙擺襯衫售價890元、Puffy蓬鬆柔軟雙色針織上衣售價990元、POLO領開襟外套售價990元、牛仔裙</p><!--8--><p> 售價1,290元、毛絨抓皺瑪莉珍鞋售價790元。圖／GU提供
裙擺襯衫售價890元、Puffy蓬鬆柔軟雙色針織上衣售價990元、POLO領開襟外套售價990元、牛仔裙

售價1,290元、毛絨抓皺瑪莉珍鞋售價790元。圖／GU提供

人造毛瑪莉珍鞋售價790元、毛絨抓皺瑪莉珍鞋售價790元。圖／GU提供
人造毛瑪莉珍鞋售價790元、毛絨抓皺瑪莉珍鞋售價790元。圖／GU提供

休閒連帽上衣售價1,290元、裙擺襯衫售價890元、荷葉裙售價1,290元。圖／GU提供
休閒連帽上衣售價1,290元、裙擺襯衫售價890元、荷葉裙售價1,290元。圖／GU提供

裙擺襯衫售價890元、後蝴蝶結麻花針織上衣售價990元、蝴蝶結夾層外套售價1,790元、BARREL LEG錐形工裝牛仔褲售價1,290元。圖／GU提供
裙擺襯衫售價890元、後蝴蝶結麻花針織上衣售價990元、蝴蝶結夾層外套售價1,790元、BARREL LEG錐形工裝牛仔褲售價1,290元。圖／GU提供

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