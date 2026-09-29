高鐵台中站「喔熊商品專賣店」開張 透過喔熊把台灣帶向全世界

觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，今天在高鐵台中站設置參山「喔熊商品專賣店」，開賣超過30項喔熊人氣商品，首日即吸引不少往來旅客停下腳步，購買印有「TAIWAN」字樣的帽子、喔熊T恤及頸枕等人氣商品。

開賣現場今更安排「喔熊頸枕」及「喔熊痛包」的競標活動，民眾接連喊價、互動；完成消費的旅客還能接著挑戰幸運轉盤，讓購物多了一分遊戲感與驚喜。

參山處長曹忠猷在活動中表示，「喔熊組長」是觀光署推出的台灣觀光代言人，擁有許多粉絲，聯名商品受到歡迎。高鐵台中站是中台灣重要旅運門戶，每天有很多國人搭高鐵去機場，也有很多外籍人士來到台中高鐵站。因此特別與TR鐵道故事館合作，設置喔熊專櫃，讓遊客更方便能買到台灣觀光吉祥物，也透過喔熊把台灣帶向全世界。

他說，試賣期間，印有TAIWAN的帽子、喔熊T恤及喔熊頸枕都是遊客最喜歡的商品，具台灣觀光識別度的IP商品除了可愛，更代表台灣的紀念價值，值得觀光客收藏。不只吸引喔熊粉絲收藏，也逐漸成為旅客帶走旅行記憶的一種選擇。

10月11日前凡於TR鐵道故事館單筆消費滿1千元，且消費內容包含喔熊商品，即可獲得聯名款媽祖紀念小雨傘1支，同時可挑戰幸運轉盤1次，有機會把更多喔熊周邊商品帶回家。歡迎國人「喔熊帶著走，故事慢慢留。」

觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，今天在高鐵台中站設置參山「喔熊商品專賣店」。圖／參山國家風景區管理處提供

觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，今天在高鐵台中站設置參山「喔熊商品專賣店」。圖／參山國家風景區管理處提供