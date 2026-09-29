niko and…攜手屎蛋唐尼推24款限量聯名 超萌雜貨、盲盒還有手工餅乾

日本風格品牌niko and ... 歡慶來台第九周年，攜手台灣人氣插畫家「屎蛋唐尼」，將筆下獨特又可愛的角色融入日常單品，限量聯名系列將於 10月1日起全台門市限量開賣。

來自台南的人氣插畫家「屎蛋唐尼」擅長將日常情緒與網路迷因融入創作，以幽默詼諧的筆觸及鮮明的動物角色，描繪療癒的生活日常。這次聯名延續代表性的「歡樂動物園」世界觀，集結狗狗、水獺、刺蝟、貓咪等人氣角色，更特別加入為這次聯名獨家全新創作的「雪納瑞」與「狸貓」，以 「EASY DAYS, EASY LIFE／HAPPINESS FIRST」 為主軸，邀請大家走進一場充滿玩心的限定聯名旅程。

屎蛋唐尼聯名系列共推出24款雜貨商品，從動物玩偶吊飾、唇膏收納包、立體造型抱枕、玻璃杯、泡泡貼紙、造型收納購物袋到聯名款娃包(含玩偶)等一次集結。同時，niko and ... 也首次與插畫家合作推出角色造型餅乾，更首次推出盲盒系列，以驚喜形式收藏不同角色造型束口袋。

服飾系列以日常百搭單品為主，推出連帽外套、大學T及燈芯絨刺繡鴨舌帽等多樣秋冬款式，將屎蛋唐尼筆下的經典角色融入設計，搭配趣味圖案與寬鬆版型，展現古怪可愛又帥氣的風格。

這次聯名首次攜手創作者推出「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」，將「歡樂動物園」中的人氣角色化身為可愛甜點，每片售價220元，並於10月1日在niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店獨家限定販售。共推出狗狗、水獺，以及為本次聯名創作的新角色—雪納瑞與狸貓，四款造型。

【與屎蛋唐尼本人的見面會】

10月1日and ST台灣會員限定，凡於niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店購買屎蛋唐尼聯名商品單筆消費滿1,200元，即可參加見面會並獲得「親筆簽繪」資格券一張。

盲盒束口袋280元。圖／niko and ... 提供

唇膏收納包850元。圖／niko and ... 提供

造型收納購物袋1,120元 。圖／niko and ... 提供

玩偶吊飾690元。圖／niko and ... 提供

立體造型抱枕1,750元/1,150元。圖／niko and ... 提供

服飾系列屎蛋唐尼筆下的經典角色融入設計。圖／niko and ... 提供