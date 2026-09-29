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niko and…攜手屎蛋唐尼推24款限量聯名 超萌雜貨、盲盒還有手工餅乾

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
niko and ... 攜手台灣人氣插畫家「屎蛋唐尼」，限量聯名系列將於 10月1日起全台門市限量開賣。圖／niko and ... 提供
niko and ... 攜手台灣人氣插畫家「屎蛋唐尼」，限量聯名系列將於 10月1日起全台門市限量開賣。圖／niko and ... 提供

日本風格品牌niko and ... 歡慶來台第九周年，攜手台灣人氣插畫家「屎蛋唐尼」，將筆下獨特又可愛的角色融入日常單品，限量聯名系列將於 10月1日起全台門市限量開賣。

來自台南的人氣插畫家「屎蛋唐尼」擅長將日常情緒與網路迷因融入創作，以幽默詼諧的筆觸及鮮明的動物角色，描繪療癒的生活日常。這次聯名延續代表性的「歡樂動物園」世界觀，集結狗狗、水獺、刺蝟、貓咪等人氣角色，更特別加入為這次聯名獨家全新創作的「雪納瑞」與「狸貓」，以 「EASY DAYS, EASY LIFE／HAPPINESS FIRST」 為主軸，邀請大家走進一場充滿玩心的限定聯名旅程。

屎蛋唐尼聯名系列共推出24款雜貨商品，從動物玩偶吊飾、唇膏收納包、立體造型抱枕、玻璃杯、泡泡貼紙、造型收納購物袋到聯名款娃包(含玩偶)等一次集結。同時，niko and ... 也首次與插畫家合作推出角色造型餅乾，更首次推出盲盒系列，以驚喜形式收藏不同角色造型束口袋。

服飾系列以日常百搭單品為主，推出連帽外套、大學T及燈芯絨刺繡鴨舌帽等多樣秋冬款式，將屎蛋唐尼筆下的經典角色融入設計，搭配趣味圖案與寬鬆版型，展現古怪可愛又帥氣的風格。

這次聯名首次攜手創作者推出「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」，將「歡樂動物園」中的人氣角色化身為可愛甜點，每片售價220元，並於10月1日在niko and … TAIPEI 忠孝旗艦店獨家限定販售。共推出狗狗、水獺，以及為本次聯名創作的新角色—雪納瑞與狸貓，四款造型。

【與屎蛋唐尼本人的見面會】

10月1日and ST台灣會員限定，凡於niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店購買屎蛋唐尼聯名商品單筆消費滿1,200元，即可參加見面會並獲得「親筆簽繪」資格券一張。

盲盒束口袋280元。圖／niko and ... 提供
盲盒束口袋280元。圖／niko and ... 提供

唇膏收納包850元。圖／niko and ... 提供
唇膏收納包850元。圖／niko and ... 提供

造型收納購物袋1,120元 。圖／niko and ... 提供
造型收納購物袋1,120元 。圖／niko and ... 提供

玩偶吊飾690元。圖／niko and ... 提供
玩偶吊飾690元。圖／niko and ... 提供

立體造型抱枕1,750元/1,150元。圖／niko and ... 提供
立體造型抱枕1,750元/1,150元。圖／niko and ... 提供

服飾系列屎蛋唐尼筆下的經典角色融入設計。圖／niko and ... 提供
服飾系列屎蛋唐尼筆下的經典角色融入設計。圖／niko and ... 提供

niko and ... 首次攜手創作者推出「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」。圖／niko and ... 提供
niko and ... 首次攜手創作者推出「屎蛋唐尼動物園手工糖霜餅乾」。圖／niko and ... 提供

盲盒 餅乾 刺蝟

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