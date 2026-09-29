五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

搶攻秋冬出國及明年春節旅遊商機，五福旅遊瞄準10月2日至5日登場的2026高雄冬季國際旅展，推出日本、韓國、東南亞、歐洲及澳洲等旅遊優惠，其中日本團體行程第二人最高折5,000元，韓國、泰國最低2萬元有找，長程線第二人最高折2萬元；自由行則祭出高雄直飛石垣島9,999元起，郵輪行程每房最高折1萬元，提前搶攻賞楓、雪季及明年春節、賞櫻旅遊需求。

日本仍是此次旅展主力戰場。五福旅遊表示，冬季高雄直飛小松、石垣島等產品受到市場關注，旅展推出「小松百選溫泉×北陸富山日航酒店5日」、「北海道雪祭破冰船&溫泉6日」，以及鎖定明年櫻花季的東京「浪漫櫻雪千鳥之淵×隅田川遊船5日」等商品，指定行程第二人最高現折5,000元。

韓國線則鎖定高雄出發市場，「瑞雪韓冰釣6日」安排華川鱒魚祭、滑雪及湖水纜車等冬季行程，第二人折3,000元；「藍調濟州4日」15,900元起，第二人同樣再折3,000元。另推出「釜慶輕旅伴自由5日」，結合團體景點與一天自由活動，搶攻偏好行程彈性的旅客。

東南亞則以價格搶市，「輕鬆玩泰國6日」19,300元起，第二人再折3,000元；「輕鬆玩北越雙龍5日」20,900元起。五福也提前布局明年春節，「新春魅力馬來6日」入住五星飯店及大紅花水上屋，旅展現場前10位報名付訂者，可享第二人折8,000元。

長程線優惠力道進一步放大，其中「聖誕市集奧捷德10日」91,900元，「土耳其奇遇直飛10日」第二人折6,000元，並贈送全程小費120美元；明年大年初一出發的「澳洲黃金海岸海豚島＋雙樂園7日」，則祭出第二人折2萬元，為此次旅展第二人折扣最高的團體商品。

除團體旅遊外，五福也搶攻自由行及郵輪市場。高雄直飛「機票＋一日遊石垣島4日」9,999元起，第二人再折3,000元；明年夏季MSC榮耀號「沖繩自主遊4天」推出早鳥每房折1萬元，指定內艙二人房再享第二人半價。

五福旅遊並於旅展現場推出滿額活動，消費滿5萬元可獲得一次擲筊抽紅包機會，滿10萬元可獲兩次，以此類推，獎項包括住宿券及3C周邊商品，藉由價格優惠及現場活動，提前拉動秋冬、春節至明年夏季旅遊訂單。