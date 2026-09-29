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星光閃耀齊聚高雄 高雄日航酒店推出行政樓層秋冬住房禮遇

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄日航酒店推出秋冬住房專屬禮遇。圖／業者提供
高雄日航酒店推出秋冬住房專屬禮遇。圖／業者提供

港都熱門景點精彩活動接連登場，高雄日航酒店推出秋冬住房專屬禮遇，免費加入One Harmony會員並提前預訂住房，最高可享83折優惠。入住期間亦可累積房晚與會員積分，享有會員專屬餐飲優惠，並可使用累積積分兌換海內外姊妹酒店住宿等禮遇。

10月至12月高雄活動不間斷，蔡健雅、藤井風、BTS（防彈少年團）、2026 AAA亞洲明星盛典、滅火器等海內外音樂與活動陸續登場，皮克斯世界巡迴展（Mundo Pixar Experience）也將於輕軌高雄展覽館站旁展出。

而高雄日航酒店周邊熱門景點如高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等活動不間斷，如拍謝少年「噪音特區Noise Zone」演唱會、2026 Takao Rock 打狗祭、2026嬉啤派對，以及首度跨足海外、韓國最具代表性的戶外音樂品牌「首爾公園音樂節」，於高雄展覽館舉辦「高雄公園音樂節KPMF」，同時衛武營國家藝術文化中心亦迎來八周年慶，為高雄秋冬活動增添更多國際亮點，星光閃耀齊聚港都！

而高雄日航酒店開幕即將迎來兩周年，除了是商務旅客出差住宿首選，也成為各地旅人造訪高雄時的住宿據點。酒店行政客房備品於今年全面煥新，配置英國有機香氛品牌Bamford沐浴用品、Damana睡眠噴霧、席夢思Beautyrest® Double Side Pillow Top頂級床墊，與摩洛哥精品咖啡品牌 Bacha Coffee 夿萐咖啡100% 阿拉比卡掛耳咖啡，提供從洗沐、睡眠到休息的完整客房體驗，為演唱會住宿、秋冬輕旅行及商務入住提供更完整的休憩體驗。

高雄日航酒店推出秋冬住房專屬禮遇，免費加入One Harmony會員並提前預訂住房，最高可享83折優惠；行政樓層客房平日每晚7,500元起，入住行政樓層即享日航行政酒廊全時段餐飲禮遇，包含半自助式早餐、下午茶及雞尾酒時光。

行政樓層房型選用英國有機香氛品牌Bamford沐浴用品，經典天竺葵香氣提供洗沐過程中的舒適感受；房內另備有Damana睡眠噴霧，以萊姆、洋甘菊與橙花香氣，為睡前時光增添柔和氣息。行政客房minibar咖啡則選用夿萐咖啡 100% 阿拉比卡掛耳咖啡，旅客可於客房內享用精品咖啡現沖的香醇風味；床墊選用席夢思Beautyrest Double Side Pillow Top頂級床墊，為每一位旅人帶來深層而安穩的優質睡眠。

此外，行政酒廊設有2間商務會議室，住客可享每日1小時免費使用禮遇（需提前預約），另提供一站式入住與退房服務及洗衣服務優惠，便利商務旅客於住宿期間處理工作與會議需求。

高雄日航酒店以日式款待精神串聯高雄城市景點、藝文活動與細緻住宿服務，為休閒及商務旅客提供兼具便利性與舒適度的住宿選擇。免費加入One Harmony會員，提前預訂住房最高可享83折優惠，入住期間亦可累積房晚與會員積分，享有會員專屬餐飲優惠，並可使用累積積分兌換海內外姊妹酒店住宿等禮遇。

日航 高雄 酒店

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