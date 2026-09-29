喔熊商品台中高鐵專賣店開幕 參山處推出期間限定雙重好康

台灣觀光代言人「喔熊組長」擁有超高人氣，許多人喜歡喔熊IP的聯名商品。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，特別在高鐵站區設置參山「喔熊商品專賣店」，集結超過30項喔熊人氣商品，並於今(29)日正式開賣。

10月11日前並推出滿額雙重好康，活動期間凡於TR鐵道故事館單筆消費滿1,000元，且消費內容包含喔熊商品，即可獲得聯名款媽祖紀念小雨傘1支，同時可挑戰幸運轉盤1次，有機會把更多喔熊周邊商品帶回家。

參山處歡迎國人出國或外籍遊客搭高鐵時，可以很方便到喔熊專賣店買台灣專屬的紀念商品，「喔熊帶著走，故事慢慢留。」

今日開賣首日，喔熊商品專賣店一早便吸引不少往來旅客停下腳步，印有「TAIWAN」字樣的帽子、喔熊T恤及頸枕等人氣商品，陸續有人試戴、挑選。

現場更安排喔熊頸枕及喔熊痛包競標活動，民眾接連喊價、互動，將開幕氣氛推向高潮；完成消費的旅客還能接著挑戰幸運轉盤，讓購物多了一分遊戲感與驚喜。

參山處長曹忠猷表示，高鐵台中站是中台灣重要旅運門戶，每天有很多出國的國人搭高鐵去機場，也有很多外籍人士來到台中高鐵站，特別與TR鐵道故事館合作設置喔熊專櫃，讓國內外遊客更方便買到台灣觀光吉祥物喔熊商品，透過開幕期間限定行銷活動，希望吸引更多人來把喔熊帶到全世界。

曹忠猷說，試賣期間，印有TAIWAN的帽子、喔熊T恤及喔熊頸枕都是遊客最喜歡的商品，具台灣觀光識別度的IP商品除了可愛，更代表台灣的紀念價值，值得觀光客收藏。不只吸引喔熊粉絲收藏，也逐漸成為旅客帶走旅行記憶的一種選擇。

參山處指出，本次活動的最大亮點是「消費一次、雙重回饋」。只要單筆消費滿1,000元，且消費內容包含喔熊櫃位商品，即可一次解鎖兩項優惠。

第一重可獲得聯名款媽祖紀念小雨傘1份，兼具實用性與收藏特色；第二重可免費參加幸運轉盤1次，有機會再獲得喔熊周邊商品。從帽子、T恤、頸枕等熱門品項，到各式生活小物，都讓旅客可以依自己的預算與喜好自由搭配，增加逛店與挑選的樂趣。

參山處選擇與TR鐵道故事館合作，看好該據點深耕台灣鐵道文創超過20年，長期以「旅行台灣、記錄台灣」為核心，透過鐵道文化、地方特色、旅遊內容與文創設計，串聯旅途中累積的記憶與故事；品牌據點位於台中高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的重要交通樞紐，讓來自各地的旅人能在轉乘之間，感受台灣鐵道與地方文化魅力。

喔熊人氣商品集中亮相，讓國內外旅客在高鐵轉乘途中也能輕鬆選購台灣特色紀念品。記者宋健生／攝影

喔熊組長與參山處長曹忠猷及與會來賓一同行銷喔熊商品。記者宋健生／攝影