2026府中奇幻城10月9日新北開城 廣場化身為熱鬧「府中大歌廳」

2026府中奇幻城將在10月9日至11月1日登場，今年以「翻閱新北新篇章」為主題，將新北城市地標轉化為巨型立體書場景，串聯市集、遊戲、表演、商圈優惠及萬聖節系列活動，邀請民眾走進府中街區，從不同視角探索新北城市風貌。好市消費券開賣及最受大小朋友期待的萬聖節變裝比賽、萬聖討糖大冒險報名，明天中午12時起同步開放，今年變裝更首度加入「萌寵組」，邀請大小朋友及毛寶貝們提前準備裝扮，一起加入府中的奇幻派對。

新北市副市長劉和然說，市府近年推動「府中美學示範基地」計畫，透過街區環境與公共空間整體串聯，逐步將府中打造為融合文化、生活與休憩的城市客廳。隨著府中廣場等空間陸續完成，市府也持續導入藝文、展演及市集等多元活動，府中萬聖節活動進一步轉型為「府中奇幻城」，串聯經發局、文化局、市場處及府中商圈等公私部門，將原本單一節慶活動延伸為為期一個月的系列活動，讓府中每周有不同亮點，希望市民可透過活動認識新北。

系列活動從國慶連假熱鬧展開，10月9日至11日推出「國慶市集」及快閃打卡送好禮活動，民眾走進巨型立體書場景拍照打卡，即可獲得活動好禮；國慶日當天再加碼抽出府中15「穿越幻境－台灣原創VR特展進擊中」體驗券，邀請民眾走進府中15，感受臺灣原創VR作品帶來的沉浸式體驗。展覽攜手高雄市電影館，精選4部臺灣原創VR作品，從幽默民俗、海盜冒險到劇場感官體驗，帶領觀眾探索台灣故事。展覽免費參觀至11月22日，VR體驗已開放OPENTIX線上購票。

10月17日至18日「新北好市節」將匯集市場美食、在地伴手禮及文創攤位，並設置「翻轉新北傳統市場特展」，帶領民眾認識市場改造後的新風貌；線上限量600份「好市消費券」將於9月30日中午12時於KKTIX開賣，今年也規畫「新北GO購」集章活動，完成指定任務即可參加抽獎，前100名加碼送100元好市消費券，邀請民眾逛市場、品美食、享優惠。

10月24日府中商圈則推出「府中YA生活」，打造親子戶外大舞廳，將府中廣場化身為熱鬧的「府中大歌廳」，安排DJ兒歌Remix、熱舞、特技魔術及喜劇脫口秀等舞台演出，搭配時尚市集，讓大小朋友在音樂與歡笑中，感受府中夜間生活的不同魅力。

系列活動壓軸「府中搞什麼鬼」活動10月31日至11月1日登場，其中，「萬聖節變裝比賽」及「萬聖討糖大冒險」將於9月30日中午12時起於ACCUPASS開放免費報名，分別限量100名及300名，邀請民眾發揮創意換上特色裝扮，一起歡度萬聖節。今年除了設有「奇幻達人組」、「童趣親子組」外，更首度新增「百變萌寵組」，總獎金及獎品價值高達26萬元；「萬聖討糖大冒險」也將同步登場，邀請親子穿梭府中街區，展開一場趣味討糖之旅。

除現場活動，府中商圈也推出特約店家串聯優惠，10月9日至11月1日期間，民眾至指定特約店家單筆消費滿200元，並登錄發票或收據，即可參加抽獎，多項好禮等著大家帶回家，邀請民眾走進街區、邊逛邊玩。每周五、六、日另推出「奇幻遊樂場」，規劃趣味闖關體驗，完成指定任務即可獲得消費抵用券，適合親子及朋友利用週末到府中逛街同樂。

2026府中奇幻城將在10月9日至11月1日登場，今年以「翻閱新北新篇章」為主題，將新北城市地標轉化為巨型立體書場景，串聯市集、遊戲、表演、商圈優惠及萬聖節系列活動，邀請民眾走進府中街區，從不同視角探索新北城市風貌。記者黃子騰／攝影