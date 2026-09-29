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FRED運動珠寶歡慶60週年 FORCE 10滑動巧思提升多重配戴可能

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹FRED經典Force 10系列珠寶。圖／FRED提供
模特兒演繹FRED經典Force 10系列珠寶。圖／FRED提供

FRED經典Force 10系列今年迎來誕生60周年，品牌也同步推出全新珠寶作品，包括Force 10 Rise黃金鑽石滑動項鍊，以及首次加入系列的Force 10 Precious Small圈形耳環，以兩款新作為這個經典系列寫下新篇章。適逢FRED創立90周年，雙重周年里程碑也讓Force 10的經典精神再次成為焦點。

誕生於1966年的Force 10，靈感來自創辦人Fred Samuel對海洋與航海的熱愛，最具代表性的設計就是將航海纜繩與黃金釦環結合。從手鍊開始，這個兼具力量感與摩登氣息的設計逐漸發展成男女皆能配戴的運動珠寶，纜繩與釦環也成為Force 10最鮮明的識別符號。

此次新作之一的Force 10 Rise滑動項鍊，延續2025年推出的Force 10 Rise設計，以纜繩與釦環並置形成全新圖騰，再以鑽石點亮細節，最大的特色在於加入隱形調節機關，可自由調整鍊長，兩端也能變化出幾何、圖像或不對稱效果。黃金、玫瑰金與白金材質皆有選擇，既能自然垂墜於胸前，也能搭配露背造型，甚至與原有Force 10 Rise項鍊疊戴。

另一款新品則是Force 10 Precious Small圈形耳環，將經典纜繩化為小巧圈形輪廓，搭配半鋪鑽釦環，並推出黃金、玫瑰金及白金三種材質。相較Force 10原有的率性輪廓，Precious Small以迷你化比例呈現更輕盈的現代感，適合日常配戴，也讓60年的經典符號展現更年輕的珠寶風格。

FRED Force 10 Rise玫瑰金半鋪鑽滑動式長項鍊。圖／FRED提供
FRED Force 10 Rise玫瑰金半鋪鑽滑動式長項鍊。圖／FRED提供

Force 10 Precious Small黃金半鋪鑽耳環。圖／FRED提供
Force 10 Precious Small黃金半鋪鑽耳環。圖／FRED提供

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