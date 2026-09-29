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27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典
GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。
本季服裝大量運用流光溢彩的材質，模糊白晝與夜晚之間的界線，同時加入棉質面料自然柔和的質感，讓不同材質形成鮮明對比。男裝風格夾克是重要單品之一，以修長流暢的輪廓勾勒身形，結構分明的剪裁搭配貼合身體卻不顯拘束的線條，展現俐落而從容的造型態度。
經典元素則透過位置與功能的調整重新呈現。80年代風格如俐落肩線、富節奏感的幾何圖案，到細膩的金屬光澤，透過設計重新轉化，使其融入當代服裝輪廓。象牙白、黑色與金色成為系列主要色調。黑色展現力量、深邃與嚴謹，象牙白帶來明亮對比，金色則以閃耀光澤注入活力，三種色彩共同突顯服裝的結構、紋理與視覺節奏。
蝴蝶圖案與相關視覺符號亦貫穿系列，為服裝增添輕盈而具辨識度的細節。配件則延續整體俐落調性，小型包款與手拿包成為造型焦點；鞋履涵蓋樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴，從日間到夜晚皆能搭配不同造型，並隨著鞋履選擇轉換整體姿態。
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