27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典

GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。

本季服裝大量運用流光溢彩的材質，模糊白晝與夜晚之間的界線，同時加入棉質面料自然柔和的質感，讓不同材質形成鮮明對比。男裝風格夾克是重要單品之一，以修長流暢的輪廓勾勒身形，結構分明的剪裁搭配貼合身體卻不顯拘束的線條，展現俐落而從容的造型態度。

經典元素則透過位置與功能的調整重新呈現。80年代風格如俐落肩線、富節奏感的幾何圖案，到細膩的金屬光澤，透過設計重新轉化，使其融入當代服裝輪廓。象牙白、黑色與金色成為系列主要色調。黑色展現力量、深邃與嚴謹，象牙白帶來明亮對比，金色則以閃耀光澤注入活力，三種色彩共同突顯服裝的結構、紋理與視覺節奏。

蝴蝶圖案與相關視覺符號亦貫穿系列，為服裝增添輕盈而具辨識度的細節。配件則延續整體俐落調性，小型包款與手拿包成為造型焦點；鞋履涵蓋樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴，從日間到夜晚皆能搭配不同造型，並隨著鞋履選擇轉換整體姿態。

富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供

黑色詮釋力量、深邃與嚴謹。圖／奧西尼提供

金色添注活力，鋪灑熠熠光澤。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供

富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供

GIORGIO ARMANI於米蘭時裝周期間發表由Silvana Armani打造的2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供

精巧的手袋與手拿包為整體輪廓點睛。圖／奧西尼提供

Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

莫文蔚與袁泉出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供

莫文蔚出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供

男裝風夾克勾勒修長流暢的輪廓。圖／奧西尼提供

GIORGIO ARMANI於米蘭時裝周期間發表2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供

樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴從容穿梭日夜之間。圖／奧西尼提供

80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供