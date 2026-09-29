快訊

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金色添注活力，鋪灑熠熠光澤。圖／奧西尼提供
金色添注活力，鋪灑熠熠光澤。圖／奧西尼提供

GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。

本季服裝大量運用流光溢彩的材質，模糊白晝與夜晚之間的界線，同時加入棉質面料自然柔和的質感，讓不同材質形成鮮明對比。男裝風格夾克是重要單品之一，以修長流暢的輪廓勾勒身形，結構分明的剪裁搭配貼合身體卻不顯拘束的線條，展現俐落而從容的造型態度。

經典元素則透過位置與功能的調整重新呈現。80年代風格如俐落肩線、富節奏感的幾何圖案，到細膩的金屬光澤，透過設計重新轉化，使其融入當代服裝輪廓。象牙白、黑色與金色成為系列主要色調。黑色展現力量、深邃與嚴謹，象牙白帶來明亮對比，金色則以閃耀光澤注入活力，三種色彩共同突顯服裝的結構、紋理與視覺節奏。

蝴蝶圖案與相關視覺符號亦貫穿系列，為服裝增添輕盈而具辨識度的細節。配件則延續整體俐落調性，小型包款與手拿包成為造型焦點；鞋履涵蓋樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴，從日間到夜晚皆能搭配不同造型，並隨著鞋履選擇轉換整體姿態。

富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供
富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供

黑色詮釋力量、深邃與嚴謹。圖／奧西尼提供
黑色詮釋力量、深邃與嚴謹。圖／奧西尼提供

金色添注活力，鋪灑熠熠光澤。圖／奧西尼提供
金色添注活力，鋪灑熠熠光澤。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供
流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供
80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供

富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供
富節奏感的幾何圖案為本季特色。圖／奧西尼提供

GIORGIO ARMANI於<a href='/search/tagging/2/米蘭' rel='米蘭' data-rel='/2/104439' class='tag'><strong>米蘭</strong></a>時裝周期間發表由Silvana Armani打造的2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供
GIORGIO ARMANI於米蘭時裝周期間發表由Silvana Armani打造的2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供

精巧的手袋與手拿包為整體輪廓點睛。圖／奧西尼提供
精巧的手袋與手拿包為整體輪廓點睛。圖／奧西尼提供

Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供
Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供
流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

<a href='/search/tagging/2/莫文蔚' rel='莫文蔚' data-rel='/2/101907' class='tag'><strong>莫文蔚</strong></a>與袁泉出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供
莫文蔚與袁泉出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供

莫文蔚出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供
莫文蔚出席GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列大秀。圖／奧西尼提供

流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供
流光溢彩的材質模糊晝夜界限。圖／奧西尼提供

Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供
Agnese Zogla所演繹的造型靈感源自Armani先生1942年初領聖體時所穿著的服裝。圖／奧西尼提供

男裝風夾克勾勒修長流暢的輪廓。圖／奧西尼提供
男裝風夾克勾勒修長流暢的輪廓。圖／奧西尼提供

GIORGIO ARMANI於米蘭時裝周期間發表2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供
GIORGIO ARMANI於米蘭時裝周期間發表2027春夏女裝系列。圖／奧西尼提供

樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴從容穿梭日夜之間。圖／奧西尼提供
樂福鞋、高跟涼鞋及氯丁橡膠平底靴從容穿梭日夜之間。圖／奧西尼提供

80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供
80年代的元素經過重新演繹。圖／奧西尼提供

熟悉的設計元素透過位置與功能的轉換，煥新經典設計。圖／奧西尼提供
熟悉的設計元素透過位置與功能的轉換，煥新經典設計。圖／奧西尼提供

Armani 莫文蔚 米蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27春夏米蘭時裝周／林心如、NANA同框看秀！FERRAGAMO經典鞋包新蛻變

鬼塚虎米蘭秋冬秀 MOMO性感長腿搭毛靴超辣、王淨甜美混搭學院風

影／銘傳國慶禮賓大使全新裝亮相 典雅中展現自信

iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

相關新聞

五福旅遊搶高雄旅展！日本第2人折5千、長程線最高折2萬

搶攻秋冬出國及明年春節旅遊商機，五福旅遊瞄準10月2日至5日登場的2026高雄冬季國際旅展，推出日本、韓國、東南亞、歐洲及澳洲等旅遊優惠，其中日本團體行程第二人最高折5,000元，韓國、泰國最低2萬元有找，長程線第二人最高折2萬元；自由行則祭出高雄直飛石垣島9,999元起，郵輪行程每房最高折1萬元，提前搶攻賞楓、雪季及明年春節、賞櫻旅遊需求。

喔熊商品台中高鐵專賣店開幕 參山處推出期間限定雙重好康

台灣觀光代言人「喔熊組長」擁有超高人氣，許多人喜歡喔熊IP的聯名商品。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手高鐵台中站TR鐵道故事館，特別在高鐵站區設置參山「喔熊商品專賣店」，集結超過30項喔熊人氣商品，並於今(29)日正式開賣。

2026府中奇幻城10月9日新北開城 廣場化身為熱鬧「府中大歌廳」

2026府中奇幻城將在10月9日至11月1日登場，今年以「翻閱新北新篇章」為主題，將新北城市地標轉化為巨型立體書場景，串聯市集、遊戲、表演、商圈優惠及萬聖節系列活動，邀請民眾走進府中街區，從不同視角探索新北城市風貌。好市消費券開賣及最受大小朋友期待的萬聖節變裝比賽、萬聖討糖大冒險報名，明天中午12時起同步開放，今年變裝更首度加入「萌寵組」，邀請大小朋友及毛寶貝們提前準備裝扮，一起加入府中的奇幻派對。

FRED運動珠寶歡慶60週年 FORCE 10滑動巧思提升多重配戴可能

FRED經典Force 10系列今年迎來誕生60周年，品牌也同步推出全新珠寶作品，包括Force 10 Rise黃金鑽石滑動項鍊，以及首次加入系列的Force 10 Precious Small圈形耳環，以兩款新作為這個經典系列寫下新篇章。適逢FRED創立90周年，雙重周年里程碑也讓Force 10的經典精神再次成為焦點。

27春夏米蘭時裝周／莫文蔚賞Giorgio Armani 黑白金重塑80經典

GIORGIO ARMANI 2027春夏女裝系列以「演進」（EVOLUTION）為題，探討風格如何隨時間轉化，同時保有鮮明個性。Silvana Armani從比例與輪廓著手，以俐落明確的視覺語言貫穿全系列，並透過材質、剪裁與色彩的重新組合，呈現熟悉又新鮮的Armani美學。

新竹人不是在巨城就是在去巨城路上 中秋連假業績飆增10%

中秋連假剛過，Big City遠東巨城購物中心今指出，連假期間吸客磁場全開，四天連假業績成長10% ，憑藉是強大品牌陣容、豐富集客活動獨家「BIG回饋258%」買越多送越多，帶動全館來客，坐實網路用語「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。 」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。