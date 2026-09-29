新竹人不是在巨城就是在去巨城路上 中秋連假業績飆增10%

中秋連假剛過，Big City遠東巨城購物中心今指出，連假期間吸客磁場全開，四天連假業績成長10% ，憑藉是強大品牌陣容、豐富集客活動獨家「BIG回饋258%」買越多送越多，帶動全館來客，坐實網路用語「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。 」

巨城購物中心說，連假期間餐飲及輕食表現傑出，主題餐廳雙位數成長，最受矚目的巨城首家吃到飽「URBAN PARADISE」開幕至今一位難求，成功征服新竹饕客味蕾；剛開幕來自印尼的咖啡獨角獸「Kenangan COFFEE」吸引大批咖啡控慕名而來，現場擠爆排隊人潮。

快閃美食業績則大幅增長3成，排隊名店「幸福製造所」話題甜點水果奶酪麻糬，4天售出超過千顆。此外，受惠 Apple 與SAMSUNG新機接連登場，3C成長16%；服飾與生活用品方面，適逢 MUJI 良品週間及 UNIQLO、GU初秋新品上市，因應連假人潮，掀起另一波採購熱潮。

除了吃喝購物超精彩，連假期間更打造最強藝文盛事「Big City第九屆街頭藝術節」十強決賽前哨站，吸引滿場民眾圍觀駐足；歡迎民眾10月4日前把握機會上網為喜愛表演者投下神聖一票，10月9日推出親子體驗市集及技藝傳承，10月10日和10月11日，連續兩天下午三點將迎來音樂組與雜耍組最震撼總決賽，邀請民眾現場感受街頭藝術魅力。

巨城購物中心說，10月1日起將推出全台零售業首創「快享會員」，提升購物便利性並滿足廣大消費者與外籍客群需求，無需下載 APP 或填寫繁瑣資料，僅需加入巨城 LINE 官方帳號即可快速入會，輕鬆領取專屬回饋、獨家折扣與各項精彩活動資訊，享受一鍵到位的智能消費體驗。未來巨城將持續引進話題品牌、提升服務品質，帶來便捷豐富的購物樂趣。